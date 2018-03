Un élu local de Washington accuse les Rothschild de contrôler la météo (puis s'excuse)

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox.com, Washington Post

Le mois de mars a été particulièrement froid et neigeux sur la côte Est des États-Unis, et dans une vidéo postée sur Facebook, un élu local de Washington a expliqué que c'était probablement à cause de la famille Rothschild.

Le 18 mars, le conseiller municipal Trayvon White a filmé la route alors qu'il conduisait sa voiture tout en faisant les commentaires suivants:

«Il vient juste de commencer à neiger ce matin. Il faut faire attention au contrôle du climat, à la manipulation du climat. Washington arrête pas de dire: “Nous sommes une ville résistante”. C'est un modèle fondé par les Rothschild, qui contrôlent le climat pour créer des catastrophes naturelles qu'ils peuvent financer et après devenir propriétaires des villes.»

Théories complotistes et antisémites

Des propos qui ont suscité de nombreuses critiques, dont celles d'une partie de la communauté juive. Le soir même, Trayvon White s'est excusé et a évoqué son travail aux côtés d'organisations de la communauté:

«La communauté juive est mon alliée dans mon combat pour aider les gens. Mon intention n'était pas d'être antisémite, et je comprends que je n'aurais pas dû dire ça.»

Il a aussi déclaré que ses «amis» de l'association Jews United for Justice («Juifs unis pour la justice») l'avaient aidé à comprendre l'histoire de ce genre d'accusations antisémites.

Le Washington Post explique que des théories du complot sur les Rothschild et le climat circulent sur internet depuis plusieurs années –des accusations saugrenues qui s'amplifient depuis 2011, année où des membres de la famille sont devenus actionnaires d'une chaîne météo, Weather Central.

Selon certains complotistes, un programme de la fondation Rockefeller qui aide les villes à se préparer et à résister aux catastrophes naturelles –l'initiative Resilient Cities– fait partie d'un plan secret pour réduire la population d'Amérique du Nord. Les Rothschild sont accusés d'agir de concert avec cette fondation pour bénéficier financièrement des catastrophes naturelles. Comment? On ne sait pas vraiment, mais ce n'est pas le genre de détails qui arrêtent les complotistes...