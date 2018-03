Un camion de police «libéré, délivré» grâce à une drag queen habillée en Reine des neiges

Temps de lecture: 2 min

Ce mardi soir, un homme habillé en princesse Elsa de La Reine des neiges est venu au secours d'un camion de la police de Boston. La ville du nord-est de États-Unis venait d'être frappée par une tempête de neige, et les policiers étaient bloqués par un tas de neige.

Jason Triplett, trente-sept ans, s’est rué à l’extérieur du bar duquel il buvait un verre avec ses amis pour venir en aide aux policiers coincés.

«J’avais mis ce costume pour faire rire mes amis», a déclaré cette drag queen d’un soir.

La scène a été filmée par un client du bar. La vidéo montre un homme coiffé d’une perruque blonde et vêtu d’une robe bleue et argentée, en train de braver hardiment le blizzard: il se bat contre les éléments et pousse le camion de police de toutes ses forces. Après quelques minutes, la Reine des neiges parvient à «libérer, délivrer» les policiers sous les applaudissements et les acclamations des clients du bar. Sur l'enregistrement vidéo, on peut d'ailleurs les entendre crier: « Libère le Elsa, délivre le! ».

Vidéo montrant la princesse Elsa en train de libérer un camion de la police de Boston.

La vidéo a fait le tour du web et a été visionnée plus de six millions de fois. Un chiffre qui n’impressionne pas le principal intéressé, qui a d'autres ambitions: «Si ce sont mes quinze minutes de gloire, alors j’aimerais en profiter pour aller sur le plateau d'Ellen DeGeneres et rencontrer le patineur artistique Adam Rippon».

Décidément, «le froid est pour [lui/elle] le prix de la liberté»...