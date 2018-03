Écrans noirs en hommage aux victimes de la fusillade de Parkland

Temps de lecture: 2 min

Mercredi 14 mars, les bruits des rues de New-York, Washington, Brooklyn, Boston, Columbine, San Francisco et Parkland ont laissé place au silence pendant dix-sept minutes –une minute pour chaque victime de la fusillade qui s'est déroulée dans la ville de Floride un mois plus tôt, jour pour jour. Les artères et les écoles étaient noires de monde, les écrans télé ont suivi.

Les chaînes détenues par Viacom –MTV, Nickelodeon, BET, TV Land, CMT et Comedy Central– se sont éteintes le matin, en signe de soutien aux manifestations et pour dénoncer la violence par armes à feu.

Logos orange

Sur MTV, le nom et la photo de jeunes activistes militant contre la politique des armes à feu américaine ont défilé pendant ces dix-sept minutes, accompagnés de courts récits de la perte de proches ou de l'impact d'autres tueries.

MTV stands with all students as they participate in the #NationalSchoolWalkout against gun violence. | https://t.co/7vbOJmqQkNhttps://t.co/acxKIXHCPB — MTV (@MTV) 14 mars 2018

La société Viacom a également annoncé qu'elle prendrait part à la March for Our Lives, prévue à Washington D.C. le 24 mars et organisée par des étudiants de Parkland revendiquant une législation plus stricte sur le contrôle des armes à feu.

Du 14 au 24 mars, MTV et Comedy Central changent la couleur de leurs logos respectifs en orange, une couleur qui a déjà été arborée par certaines célébrités pour manifester leur soutien lors de la cérémonie des Oscars.

«MTV a exhorté les adolescents à s'impliquer dans la politique pendant des décennies, notamment à travers des partenariats avec Rock the Vote. La chaîne a mis en place un site web sur lequel les gens peuvent apprendre comment faire des actions plus poussées», rapporte Vox.

Participation surprenante de la chaîne country

Le show du comédien Jordan Klepper sur Comedy Central avait accueilli fin février deux étudiantes de Marjory Stoneman Douglas, l'école où a eu lieu la tuerie de Parkland, venues défendre une «régulation de bon sens sur les armes à feu».

La participation de la Country Music Television (CMT) est plus surprenante, souligne Vox, compte tenu des réticences de l'industrie musicale country à s'impliquer dans le débat sur les armes à feu, elle qui est liée par un partenariat avec la National Rifle Association.

Shari Redstone, la vice-présidente de Viacom, a quant à elle fait un don de 500.000$ (environ 405.000€) à la March for Our Lives.