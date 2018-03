Limitation à 80 km/h: perdre deux minutes, sauver des vies

Temps de lecture: 6 min

Régulièrement, j’observe des voitures et scooters qui, au passage piéton, forcent le passage, accélèrent, klaxonnent. À chaque fois, je me pose la question: qu’est-ce qui fait que nous devenions des connards avec un volant à la main?

Deux conducteurs. Morts. 2 mars. Vienne. «Un terrible accident de la route entre deux véhicules a fait deux morts à Migné-Auxances, dans la Vienne. Le choc frontal, très violent, a également fait six blessés: trois blessés graves, et trois personnes blessées plus légèrement.»

Personne n’a envie de tuer avec une voiture... Et pourtant

Et je dis «nous» car je ne m’exempte pas. Au volant, même si je me contrôle et suis plutôt prudent, je fais parfois des conneries. Je roule trop vite. Je tente de passer à l’orange. Il m’est arrivé de ne pas m’arrêter lorsqu’un piéton traversait. Un volant à la main, je peux devenir un sombre abruti. Comme tout le monde.

Trois enfants. Morts. 3 mars. «Dans le Finistère, trois enfants, de 5 à 13 ans, sont morts. Le quatrième, âgé de 10 ans, a été transporté à l'hôpital dans un état grave.»

Qu’est-ce qui fait que, pour gagner une seconde, deux peut-être, on soit prêt à prendre le risque de blesser ou même tuer quelqu’un? Personne n’a envie de tuer avec une voiture. Personne ne se lève le matin en se disant: «Oh, tiens, aujourd’hui, je vais essayer de percuter un môme pour l’envoyer à l’hosto!» Et pourtant, quelque part, on essaye. C’est plus fort que nous. Si quelqu’un a l’explication, je prends.

Une femme. Morte. Et ses deux enfants. Morts. 5 mars. Vaucluse. «Trois personnes ont été tuées dans l'accident: une femme d'une trentaine d'années et ses deux enfants de 18 mois et trois ans.»

Vous savez que j’ai raison. Ça fait mal au cul de l’admettre mais on l’a tous fait. On a appris le code de la route et puis, une fois assis à la place du conducteur, on l'a, progressivement, laissé de côté, jusqu'à l'oublier. Ne klaxonner qu’en cas d’urgence? Oui, mais cet abruti devant qui n’avance pas! Stopper quand le feu passe à l’orange? Putain, si j’accélère, je peux passer. Rouler à 90 km/h? Oui, enfin bon, je connais la route, c’est n’importe quoi ces limitations. Oh merde, j’ai été flashé! C’est vraiment du racket, les enflures!

Un homme. Mort. 8 mars. Dordogne. «L'accident a fait un mort et trois blessés graves. Un homme de 65 ans, conducteur de la première voiture, est décédé.»

Vous savez que j’ai raison.

Mais vous détournez le regard. On est comme ça en voiture, on s’arrange, on se justifie. Combien de fois l'ai-je entendu: «Moi, je sais conduire!»; «Enfin, moi, c'est pas pareil, je conduis tous les jours!»; «Moi, je fais attention mais, franchement, les limitations, c'est n'importe quoi parfois»; «Je dépasse un peu, c'est normal, c'est vraiment inadapté, les types qui font les panneaux doivent pas savoir ce que c'est de conduire...»

On s'arrange. On se ment. Parfois, on se fait une petite peur. On ralentit quelque temps. On oublie.

Et puis, un jour, sur le bas-côté, un accident.

On ralentit, forcément on a un peu envie de voir. C’est moche, mais c’est plus fort que nous. Pour voir quoi? Une flaque de sang? Un membre arraché? Un corps mutilé? Un cadavre? Ou simplement l’odeur de la mort, qu’on hume, dès qu’on prend le volant.

Un motard. Mort. 9 mars. Gironde. «Un motard de 57 ans a succombé à ses blessures après avoir été percuté ce jeudi soir par un automobiliste sur la départementale 670 à hauteur de La Lande-de-Fronsac. Le conducteur a été placé en garde à vue, il était dans un état alcoolisé.»

La mort des autres. La nôtre ne nous effleure pas. L’accident de voiture, ce n’est pas nous, c’est un entrefilet dans le journal. Un fait divers quotidien. Chaque jour, on tue. Chaque jour, on se suicide. Chaque jour, des faits divers. On les parcourt, on les oublie. À peine si on s’y intéresse. «Les pauvres gens...»; «Ah ben, ceux-là, leurs vacances commencent mal!». On s'en fout.

Morts.

Blessés.

État critique.

Décédée.

Blessé grave.

Hospitalisés.

Un jeune. Mort. 9 mars. Guadeloupe. «La victime, un jeune de 21 ans, est décédée (...). Ce nouvel accident mortel porte à neuf le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année, soit un décès par semaine en moyenne.»

Oui, je sais, c'est agaçant, ces accidents. Ça gêne la lecture. On perd le fil, c'est chiant. Mais voilà, ce sont de vrais accidents. Qui blessent, qui mutilent à vie, qui tuent de vrais gens. Il n'y a pas à chercher bien loin. Dans la presse régionale de ces derniers jours: l'actualité les égrène comme une litanie macabre. Dans l'indifférence générale. Comment se fait-il que nous soyons indifférents à ces 3.693 personnes mortes l'an dernier d'accidents de la route?

Trois mille six cent quatre-vingt-treize.

Ca en fait du monde. Scrollez si ça vous gonfle. Sinon, descendez lentement. Mesurez. Rendez-vous compte de toutes ces vies fauchées. Regardez: trois mille six cent quatre-vingt-treize enterrements. Des familles brisées. Deuils, larmes, sang.

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 3.693.

Vertige.

Oui, je sais, c'est chiant de scroller. Surtout quand on est dans le déni. Mais, quand même, chacun de ces "1" représente une vie. Une femme, un vieillard, un enfant, un quadragénaire, un bébé, une mamie, un homme, un voisin, un ami, un parent. Tous ont eu une vie. Et elle s'est arrêtée, pour un verre en trop, un regard sur le téléphone, une vitesse excessive. 3.693 vies: pfuit... effacées.

Il n'y a rien de plus idiot que de mourir en voiture.

Une passagère. Morte. 10 mars. Landes. «Dans le véhicule se trouvaient deux personnes: un conducteur de 18 ans, blessé, et une passagère de 20 ans, décédée avant l’arrivée des secours.»

Et puis, il y a les autres, ceux qui vivent après la rubrique des faits divers. Les blessés. Les 30.000 blessés. Brûlés. Amputés. Tétraplégiques. La vie après l'accident. Est-ce qu'on les compte, ceux-là? Pas plus que les morts, ils ne comptent guère. Des statistiques. Il n'y a pas à chercher bien loin, pour trouver des vidéos à pleurer de rage.

Celle de Thomas, qui avait pile 15 ans, lorsqu'il a été fauché par une voiture qui roulait en trombe: «Ma vie de maintenant, j'l'aime pas.»

Et puis Alexandre:«Tu vas voir, j’vais passer à 200 devant toi (..). A 180, j’ai perdu le contrôle et je me suis fracassé dans un mur, en frontal.» Deux semaines de coma, neuf fractures dans la colonne vertébrale, poumons perforés, blessures en tous genres… «J’étais bien amoché, ouais.»

Celle de Delphine, rescapée d’un accident, qui à tué ses amis Guillaume et Bernard «sur le coup» et l’a laissée, elle, handicapée, après un mois de coma, neuf opérations, deux ans de rééducation.

Et Marius. C'est l’été, il fait beau. Alcool, téléphone... Il a «tapé un arbre, au niveau des cervicales», à scooter, en roulant à 60 km/h. Voici la vie de Marius aujourd'hui.

On peut ne pas regarder ces vidéos, comme on peut ignorer les chiffres, ne jamais penser à chacune de ces vies broyées, dans des carcasses de métal et une odeur de brûlé. On peut huer un Premier ministre, qui rappelle ces chiffres, et parle de trois enfants morts. On peut accélérer, encore.

Jusqu'au jour où.

Une jeune conductrice. Morte. Sept tués depuis le début de l’année. 10, 11, 12 mars. «La victime est une jeune conductrice de 19 ans. Il s’agit du troisième accident mortel en trois jours dans le département (…). Depuis le début de l'année, il y a déjà sept tués sur les routes de Haute-Loire.»

Des vies foutues en l’air pour quelques secondes grapillées dans un trajet. Est-ce qu'une vie vaut deux minutes en plus ou en moins?

On peut sauver 200 à 400 vies en quatre minutes

Car c’est cela la vitesse. On ne gagne que de minuscules secondes. Passer de 90 à 80 km/h ne changera rien à votre vie. Pour faire cinquante kilomètres, vous mettrez trense-sept minutes au lieu de trente-tois.

Quatre minutes. Le temps d’un œuf mollet. De fumer une clope. De lire cet article. Il suffit de prendre une douche plus rapide pour être à l'heure.

Passer de 90 à 80 km/h peut sauver 200 à 400 vies. Une seule suffirait à justifier la décision. 200 à 400 personnes sauvées: mais qui, qui vraiment peut se poser la question? Est-ce à ce point insupportable de rouler un tout petit peu plus lentement? De se dire: je ralentis et je vais peut-être sauver une jeune conductrice, un retaité, trois enfants, un jeune à moto? Est-ce si difficile de relâcher la pression sur l'accélérateur?

Ces 200 à 400 condamnés méritent de vivre.

Édouard Philippe, assumez l'impopularité. Ne reculez pas.

Un quadragénaire. Mort. 11 mars. «À l’arrivée des sapeurs-pompiers, la victime était incarcérée dans sa voiture. Malgré la présence des secours, le quadragénaire habitant le département n’a pu être sauvé. Son décès a été déclaré par le médecin du Smur.»

Une victime. Morte. 13 mars. Aube. «La victime a été désincarcérée mais n’a pas survécu.»