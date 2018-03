Le guide pour supprimer définitivement vos comptes des réseaux sociaux

Temps de lecture: 2 min

On s’est tous retrouvés dans cette situation: vouloir supprimer son compte Facebook ou Twitter... sans trouver la solution. Pourquoi? Les créateurs de ces réseaux sociaux rendent la tâche difficile afin de vous garder vous et vos informations personnelles. En effet, ces dernières valent de l’or.

Alors comment faire pour supprimer vos comptes de manière définitive? Wired propose un guide pour y parvenir.

Facebook

Ça y est, vous en avez marre des photos de bébés de vos «amis» ou des monologues politiques qui n’en finissent pas: vous souhaitez vous débarasser du compte Facebook que vous avez depuis dix ans.

Avant de supprimer votre compte, Facebook propose de télécharger toutes vos données personnelles: photos, statuts, les publicités sur lesquelles vous avez cliqué, vos différentes adresses IP… Pour ce faire, il faut suivre ces instructions: Paramètres -> Paramètres généraux du compte -> Télécharger une copie de vos données Facebook. Vous recevrez par la suite un mail avec un lien de téléchargement.

Pour supprimer votre compte de façon définitive, le plus simple est de cliquer sur l’icône «aide rapide» en haut à droite de la page. Il faut ensuite entrer «comment supprimer définitivement mon compte?» dans la barre de recherche. À ce moment là, il cliquez sur la phrase «connectez-vous à votre compte et faites-le nous savoir». Facebook vous redirige ensuite vers la page de suppression de votre compte. Il faudra faire attention à ne pas se reconnecter dans les deux semaines qui suivent... sinon tout est à recommencer.

Petite anecdote: avant la suppression de votre compte, Facebook vous montre ce que vous allez manquer en affichant le profil d’un de vos amis accompagné de la mention «Vous allez manquer à Nicolas». #emojitriste

Instagram

Pour supprimer son compte Instagram, il faut passer par le site web et non par l’application. Tout comme pour Facebook, il est possible de simplement désactiver son compte en cliquant sur «modifier le profil». En bas de la page, l’option «Désactiver temporairement mon compte» est disponible. Toutefois pour supprimer son compte de manière définitive, il faut cliquer sur le lien suivant: https://instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ -> Supprimer définitivement mon compte.

Twitter

Supprimer son compte Twitter est plus facile que d’éviter les trolls sur sa timeline. Avant de supprimer votre profil, vous pouvez télécharger vos tweets dans un ordre chronologique en cliquant sur «Paramètres» et ensuite «Demander votre archive». Tout comme pour Facebook, vous recevrez un mail avec un lien de téléchargement.

Ensuite, pour supprimer votre compte, il faut se rendre dans les paramètres et cliquer sur l'option «Désactiver votre compte». Sous trente jours, il sera supprimé.

Snapchat

Vous ne supportez plus la mise à jour Snapchat? Pour supprimer votre compte, ouvrez votre application, cliquez sur votre icône de profil puis sur celle des paramètres en haut à droite. Appuyez sur «Assistance». Une barre de recherche vous permet alors de chercher «Supprimer compte». Il suffit ensuite de rentrer son mot de passe. Tout comme pour Twitter, le compte sera supprimé sous trente jours.

Pour tous les autres comptes en ligne, le Blog du Modérateur offre une autre solution radicale: l’AccountKiller. Ce «tueur de comptes» propose des instructions à suivre afin de supprimer tous ses profils sur internet. Un code couleur est associé à la difficulté de suppression: blanc pour facile, noir pour... impossible.



Capture d'écran du site web AccountKiller.

Vous pouvez dorénavant retrouver le cours normal de votre vie!