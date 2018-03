Le petit-déjeuner des Américains: du sucre, du sucre et encore du sucre

Temps de lecture: 2 min

On dit souvent que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Aux États-Unis, ce repas ressemble carrément à une carte des desserts tout droit sortie d’une chaîne de restaurants: pancakes à la crème chantilly, muffins aux fruits rouges, gaufres au sirop d'érable, yaourt grec, donuts fourrés au chocolat…

Vox a analysé les aliments consommés régulièrement par les Américains pour le petit-déjeuner. L’analyse portait sur le taux de sucre et les calories contenues dans chacun de ces aliments. Les résultats montrent que la plupart de ces gourmandises contiennent énormément de sucre: quarante-six grammes par exemple pour un muffin.

Le gouvernement américain recommande de ne pas consommer plus de soixante grammes de sucre par jour. Donc, si l’on mange un pancake (cinquante-cinq grammes de sucre) avec un yaourt grec (quinze grammes), l’apport journalier en sucre est déjà dépassé. De là à se resservir...

D'autre part, des aliments comme les yaourts sont trompeurs: ils paraissent sains –mais en réalité ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, un yaourt Yoplait à la fraise (dix-huit grammes de sucre) contient plus de sucre qu’un brownie (quinze grammes de sucre). Il en va de même pour les barres de céréales Granola:

«La barre de céréales est un des sujets qui partage le plus les citoyens américains et les nutritionnistes. 70% des Américains pensent que ces barres sont bonnes pour la santé alors que seulement 30% des nutritionnistes pensent la même chose», ont confié Kevin Quealy et Margot Sanger-Katz dans un article pour le New York Times.