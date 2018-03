Free-lance : comment transformer son lieu de vie en lieu de travail

Temps de lecture: 2 min

«Ah, la belle vie (de free-lance)», aurait pu chanter Sacha Distel. «Sans horaires, sans collègues, sans problèmes !» En 2017, plus d’un million de Français sont déclarés comme auto-entrepreneurs et en une décennie la population de free-lances a augmenté de 120%. De plus en plus de salariés rêvent d’embrasser ces professions indépendantes où l’on peut - enfin - être «son propre patron», se moquer du casual friday comme d’une guigne et brainstormer (avec soi-même) de la date de ses prochaines vacances.

Cependant avant de posséder un gratte-ciel sur la Vème avenue entièrement dédié à leurs multiples activités indépendantes, la plupart des free-lances commencent par travailler chez eux. Avec Leboncoin, voici trois astuces pour œuvrer efficacement à domicile et créer son espace personnel pour éviter de passer vos coups de fils professionnels devant la vaisselle du petit-déjeuner.

Trouver le logement qui vous ressemble

Vous souhaitez changer de boulot comme d’habitat ? C’est bien connu, votre lieu de travail influe sur votre productivité. Selon une étude Human Space menée dans seize pays, la luminosité naturelle d’un bureau améliore le bien-être et la créativité.

Alors, au moment de choisir le logement qui hébergera également votre table de travail, soyez attentif aux détails. À la rubrique locations sur Leboncoin, vous pouvez - photos à l’appui - vérifier l’exposition au soleil comme la description détaillée de votre futur habitat. Préférez, dans la mesure du possible, aménager un lieu de travail éloigné des espaces de vie commune (cuisine, salon) afin d’assurer votre sérénité comme celle de votre entourage. Enfin, assurez-vous que votre futur appartement soit situé au calme, loin des voisins fanatiques de karaoké.

Cloisonner les espaces

Dodo-boulot-dodo. Voici une routine qui peut rapidement plonger n’importe quel dynamique free-lance dans l’apathie la plus totale. Si votre activité ne vous permet pas de multiplier les rendez-vous et sorties en extérieur, privilégiez d’adopter des espaces bien séparés. La pièce ou le coin de table hébergeant votre bureau ne doit pas vous servir également à manger ou à abriter les devoirs de vos enfants.

Votre lieu de travail doit, si possible, se situer dans un endroit calme et chaleureux et tous les membres de la maisonnée - animaux domestiques compris - se doivent de respecter votre intimité professionnelle ! Sur Leboncoin vous pouvez dégoter tout un tas de matériel de bureautique à prix défiant toute concurrence afin de délimiter dignement votre espace de travail. Une fois équipé d’une imprimante, d’une collection de post-its multicolores et d’un mug de café brûlant, impossible de confondre votre chaise ergonomique et votre canapé !

Dernière astuce : l’achat d’un casque anti-bruit pour éviter d’être déconcentré par le moindre claquement de porte.

Tester le co-working

ça y est, vous êtes un free-lance comblé et vous avez agencé un bureau aussi Feng-Shui que cosy. Seul souci : vous commencez à vous sentir sacrément seul.e au milieu de vos bougies parfumées et de vos plantes élégantes. Vous vous surprenez à parler à voix haute et à vous proposer à vous-même de faire une pause déjeuner. Il est temps de réagir !

Si vous disposez d’un peu de place (et d’une belle machine à café) pourquoi ne pas proposer à d’autres travailleurs indépendants de pratiquer le co-working ? Vous pouvez poster une annonce sur Leboncoin proposant d’accueillir chez vous d’autres travailleurs ou même de mettre en place un co-working rotatif : une semaine chez chaque co-workeur. Autre aspect positif : si votre réveil oublie de sonner, vos nouveaux collègues vous réveilleront !