Après les couches lavables, voici le papier toilette lavable

Dans les blogs de la communauté zéro déchet, la question du papier toilette revient assez souvent. Certains conseillent des papiers toilette biodégradables (comme celui-ci, à partir de bambou), d'autres des bidets, mais aux Etats-Unis, où les bidets sont quasiment inexistants, certains pionniers utilisent des bouts de tissus qu'ils lavent après utilisation.

Ils appellent cela le «tissu familial» (family cloth). Cela peut être des vieux vêtements ou du tissu acheté au mètre, mais il existe aussi des rouleaux de «tissus familiaux» disponibles sur des sites comme Etsy.

A guide to the eco-friendly, cost-effective toilet paper alternative that might change your life: https://t.co/0X0Fj79xme — BuzzFeed (@BuzzFeed) March 9, 2018

Buzzfeed a recueilli le témoignage d'une mère de famille qui s'est lancée dans cette aventure et qui précise vite un détail clé: dans sa maison, les tissus ne sont utilisés que pour nettoyer l'urine. Pour les excréments, des lingettes sont autorisées.

«Le but ultime est d'ajouter des bidets dans nos toilettes et de les utiliser pour nettoyer le caca, et après des tissus pour sécher», explique-t-elle.

Ceci dit, certains ont déjà adopté le tissu en toutes circonstances. Une bloggueuse explique qu'après l'utilisation de couches lavables pour les enfants, la transition vers le «tisssu familial» s'est faite facilement. Si les tissus sont placés dans des boîtes ou sacs bien hermétiques, il n'y a pas de problème d'odeur, et le tout est lavé régulièrement. Les invités ont quand même droit à du papier toilette.

Un autre blog recommande d'utiliser un spray ou bouteille d'eau pour nettoyer les fesses avant d'appliquer les tissus.

Certaines taches, notamment celles de sang menstruel sont difficiles à faire disparaître mais une autre fan de cette méthode relativise ainsi: «une tache n'indique pas la saleté...la modernité nous a habitués à penser que tout doit être impeccable».

Le site LifeHacker s'est demandé si cette pratique était vraiment plus économique et écologique, et d'après leurs calculs (80 euros par an en PQ pour un adulte) la différence est négligeable, d'autant plus qu'il faut prendre en compte l'électricité et l'eau supplémentaires qui sont nécessaires pour laver le tissu. Le site recommande plutôt les marques de papier toilette à partir de papier recyclé (ou le bidet).