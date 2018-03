Un téléphone juste pour téléphoner, mais à 400 dollars

Le téléphone «basique» fait son retour. En 2017, environ 450 millions de téléphones de ce type ont été achetés. Cette même année, Nokia a ressorti son célèbre 3310. Simple nostalgie ou nouveau gadget bobo?

Le téléphone idiot ou «dumbphone» –en opposition au smartphone– permet d’appeler et d’envoyer des SMS. C'est le cas de Light Phone, un téléphone au design très minimaliste, qui semble tout droit sorti d’un épisode de Black Mirror et ne comprend ni applications ni appareil photo.

En 2014, la start-up Light située à Brooklyn a lancé une première version de son Light Phone. Avec pour seules fonctionnalités de recevoir et passer des appels, il était conçu pour alléger ses utilisateurs: exit le smartphone pour aller faire son jogging ou prendre des photos pour alimenter son compte Instagram. Le Light Phone 2 est une version améliorée de son prédécesseur: SMS, playlist musicale et GPS en plus. Il ne vise pas à accompagner le smartphone mais à le remplacer pour de bon.

Présentation de l'interface du Light Phone 2. Gif créé via Youtube

La première version du téléphone «light» s’est vendue à 10.000 exemplaires dans plus de cinquante pays.

Vivre sans smartphone, un pas vers le bonheur?

Le lancement de ce téléphone «sans distractions» s'inscrit dans l’air du temps, tant il est difficile pour beaucoup de décrocher des applis et réseaux sociaux accessibles à portée de doigt.

Selon une étude rapportée par Jezebel, la moitié des adolescents américains déclarent être accros à leur téléphone. Des données relayées par Business Insider révèlent que les Américains passent environ cinq heures par jour sur leur téléphone. L'utilisation constante de nos appareils engendre des risques de maladies mentales et/ou des douleurs physiques: crampes et paralysies des mains, douleur au cou… Par ailleurs, des recherches montrent que les adolescents qui passent moins de temps sur leur smartphone sont plus heureux et moins susceptibles de devenir suicidaires.

Le Light Phone soulève une question: sommes-nous en train d'assister à un retour en arrière au niveau technologique? Sauf que... le Light Phone 2 coûte tout de même 400 dollars, soit 325 euros. Un téléphone «basique» donc, mais au prix d’un smartphone. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement acheter un téléphone à clapet ou un 3310?