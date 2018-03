Voici comment est choisi l'Oscar du meilleur film

Après les César et les Razzies, voici donc le tour des Oscars dans la nuit de ce dimanche 4 mars au lundi 5 mars. Si on peut douter que le spectacle ne sera pas aussi divertissant que l'année dernière, on gardera un œil sur la statuette du meilleur réalisateur (ou meilleure réalisatrice?) et sur celle du «meilleur film» .

Contrairement aux autres catégories où les votants choisissent l'un des cinq nommés (et celui ou celle qui a le plus de voix l'emporte), pour le meilleur film, les Oscars fonctionnent différemment, explique le New Yorker.

«Pour le meilleur film, ils remplissent un bulletin où ils classent les neuf nommés du premier au dernier.»

Si un film recueille plus de 50% des voix dès le premier tour, il l'emporte. Si ce n'est pas le cas, alors le film (par exemple «film 9») qui a recueilli le moins de voix est éliminé, explique Vox. Mais on ne jette pas les bulletins des personnes ayant voté pour ce film-là.

On regarde quel film encore en lice est le mieux classé sur le bulletin, et on ajoute alors ces voix aux premières. Ainsi, si «film 9» a recueilli deux voix, on prend ces deux bulletins, et on regarde qui est présent en deuxième position. Si pour l'un c'est «film 1» et pour l'autre «film 2», on ajoute les deux bulletins à ceux des piles «film 1» et «film 2».

Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un film remporte plus de 50% des suffrages.

Un film qui met tout le monde d'accord

Comme l'a noté l'ancien rédacteur en chef de Slate.fr, Jean-Marie Pottier, ce mode de désignation est similaire à celui adopté par certains pays comme l'Irlande, ou l'Australie.

Je ne savais pas que le mode de désignation de l'Oscar du meilleur film était aussi complexe, digne des élections irlandaises https://t.co/iuJYDQ59BU pic.twitter.com/f7YaaH0jy9 — Jean-Marie Pottier (@jmpottier) 3 mars 2018

Pour en revenir aux Oscars, le New Yorker estime que c'est aussi pour cela qu'il peut être plus compliqué de déterminer le vainqueur du meilleur film, que les autres trophées.

«Il ne faut pas seulement prendre en compte le favori, mais aussi les probables deuxième et troisième. Et en raison de la nature de redistribution des votes, ce sont les choix de plus en plus lointain des votants dont les films préférés ont peu de chance de gagner qui deviennent les plus importants.»

En fait, conclut Vox, «en essayant de prédire, vous ne cherchez généralement pas le film que la plupart des membres de l'Académie considèrent comme étant “le meilleur”, mais plutôt celui sur lesquels ils ont le plus de chance de s'accorder».