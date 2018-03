Ce n’est pas votre nez le problème, ce sont les selfies

Selfie devant le miroir, dans les transports en commun, dans la rue… ces autoportraits dont envahi TOUS les réseaux sociaux. Pour certains, ils sont un gage de confiance en soi, pour d’autres ils font ressortir leurs pire défauts.

Une étude publiée dans la revue médicale JAMA Facial Plastic Surgery alerte sur les déformations causées par la lentille de l’appareil photo des smartphones. Plus il est près, plus votre visage sera déformé. Boris Paskhover, chirurgien plastique à l’université de Rutgers –au New Jersey– a déclaré dans une interview pour Vox que ses patients venaient le voir pour se faire opérer parce que leur nez semblait trop gros sur les selfies.

Même constat pour The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, association spécialisée en chirurgie plastique faciale. En 2017, un sondage révélait que 55% des chirurgiens recevaient des patients qui leur demandait de les aider à améliorer leur apparence sur les selfies –13% de plus qu’en 2016.

«J'essayais de dire aux gens que leur nez ne paraissait pas trop gros, que l'appareil photo du portable le déformait», reconnnait le Dr Paskhover.

Paskhover et les co-auteurs de l'étude ont mis en place un système afin de déterminer à quelle distance l'appareil photo déforme le visage de l'utilisateur. Quand l'appareil photo est à environ trente centimètres du visage, le nez parait 30% plus large comparé au reste du visage.

À gauche: selfie prise à trente centimètres du visage. À droite: selfie prise à 1,5 mètres du visage. Crédit photo: JAMA Facial Plastic Surgery

Une question de perspective

Pourquoi les visages se déforment-ils quand on prend une photo de près? La façon dont nous percevons un objet dépend de l'angle et de la distance exercée sur ce même objet. Quand vous êtes tout en bas d'un un immeuble, il apparait beaucoup plus large qu'il ne l'est en réalité.

À contrario, les autres immeubles à ses côtés ont l'air plus petits. Par contre, quand on prend du recul, tous ces immeubles paraissent être de la même taille. Pour votre visage c'est la même chose. Le nez étant placé en plein milieu de la figure, il subira les plus grandes déformations. Toute est une question de perspective.