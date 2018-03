J'ai suivi une formation pour armer les profs aux États-Unis et ça a été une catastrophe absolue

Je suis professeur de littérature de lycée dans un complexe scolaire privé du sud des États-Unis. Dans les mois qui ont suivi le massacre de Sandy Hook, en réponse à des débats autour de la sécurité à l’école, les huiles de mon établissement ont décidé d'envisager d’armer les professeurs. Ils ont donc investi dans un certain Draco Group –agence qui, à en croire son site internet, est spécialisée dans «le conseil, l’évaluation et l’aide en matière de sécurité». On raconte que ce sont des anciens des forces spéciales israéliennes. Et laissez-moi vous dire pour l’avoir vécu: l'expérience a dépassé les bornes descriptibles de l’absurdité.

«Formez-vous À FOND, formez-vous VRAIMENT»

Dans notre cité scolaire tranquille, les représentants du Draco Group en costume et lunettes de soleil ne passaient pas inaperçus. Ariel Siegelman, le directeur de l’agence, mit au point un programme sur une année avec pour objectif d’enseigner aux professeurs des techniques de réaction en cas de situations critiques, à raison d’une séance chaque mois. Nos «réunions de service» d’antan, qui servaient aux enseignants à se rassembler pour discuter de techniques pédagogiques, échanger des potins et reprendre des forces à grand renfort de pâtisseries, durent soudain inclure l’apprentissage de tactiques de désarmement et de krav maga. À chaque démonstration, l’importance de «l’instinct tactique» était étayée par d’abominables vidéos de situations (simulées) de fusillade par un tireur isolé où les acteurs étaient les employés de Draco eux-mêmes. Ariel nous guidait dans divers scénarios potentiellement mortels à la qualité de production pourrie digne de celle des vidéos de démonstrations de premiers secours de notre école, tandis que de grosses lettres blanches clignotaient en bas de l’écran: «Dans une situation CRITIQUE, beaucoup de gens OUBLIENT, quand la VIE est en jeu, formez-vous À FOND, formez-vous VRAIMENT».

Après chaque vidéo, les enseignants devaient se mettre par deux et s’entraîner à s’arracher mutuellement un pistolet en bois des mains. Notre conseillère d’éducation a immédiatement laissé tomber son «arme à feu» à cause du conseiller d’orientation qui, apparemment, aurait eu les mains moites. Le directeur du département d’histoire, honoré cinq fois du titre de «professeur de l’année» a été fichu par terre par un agent d’entretien qui avait autrefois été chanteur d’un groupe de reprises de Prince. Face à la pénurie de Glock en bois, certains d’entre nous ont été obligés de mimer des flingues avec les mains et de tirer avec le pouce et l’index. Une mitraille de «pan! pan!» cacophoniques et pas franchement convaincus retentit dans l’auditorium.

Enfin, notre responsable des examens de lettres pré-universitaires a lâché que «cette merde [était] complètement débile» et qu’elle était «trop vieille et trop diplômée» pour jouer au pistolet. Là-dessus, elle a remis son arme invisible à sa ceinture et foncé droit sur les bagels.

Et Ariel planta le prof de maths avec son propre couteau

Seule une équipe d’élite du corps enseignant et administratif a été sélectionnée pour accéder au «Niveau 2», sur la base d’évaluations pratiquées lors de la première session de formation. Elle comprenait un prof d’anglais du collège, un comptable-administrateur d’une vingtaine d’années, le directeur de la vie scolaire et un prof de maths à gros gilet avec 35 ans d’expérience devant les élèves. Ensemble, ils allaient former les Bonnets Orange –la toute première équipe d’intervention scolaire rapide chargée de neutraliser d’éventuelles menaces, et qui devait son nom au bonnet orange que ses membres, qu’on aurait cru tout droit sortis du du film La vie aquatique, porteraient pour qu'on puisse les identifier comme «les gentils avec des flingues». Nous autres serions susceptibles d’accéder à une promotion après d’autres séances d’entraînement, mais en attendant nos responsabilités se limitaient aux gestes d’urgence de base et à la gestion des procédures de confinement.

«Il s’est tiré dessus tout seul, a balancé un autre prof. Il n’a même pas eu le temps de dégainer.»

Notre cohorte fut soumise à toute une série de cours intensifs et variés. Les simulations avec des armes à billes firent des victimes immédiates. Notre agent d’entretien fut expulsé de l’équipe après qu’un malencontreux accident lui couta son (faux) pied. «Il s’est tiré dessus tout seul, a balancé un autre prof. Il n’a même pas eu le temps de dégainer.» Ariel planta le prof de maths avec son propre couteau (en craie), laissant une balafre blanchâtre en plein milieu de son gros gilet.

Un bilan peu glorieux

Au final, trois Bonnets Orange obtinrent l’autorisation de porter des armes dissimulées dans l’enceinte de la cité scolaire, à condition d’acheter leurs propres armes et d’aller se déclarer. Dans les semaines qui suivirent, l’un d’entre eux, le prof d’anglais du collège, fit de fréquentes irruptions dans ma salle de classe en murmurant: «Hey mec, tu remarques rien de différent?» avant de mettre furtivement un pied en avant, tout sourire, pour montrer qu’il portait un holster de cheville.

Une nouvelle prof de maths qui n’avait pas participé à la formation fut plongée dans une telle extase en entendant les récits qu’on lui en faisait qu’elle déclara qu’elle «avait hâte qu’on lui donne une arme», à elle aussi. L’association des parents d’élèves fut également fort impressionnée. Ils envoyèrent des mails pour exprimer leur volonté de soutenir davantage de formations de sécurité, qui devraient comprendre «des outils tactiques à plus grande échelle», tout en faisant l’éloge des talents de notre équipe d’intervention rapide.

Mais alors que le semestre touchait à sa fin, des problèmes surgirent. L’équipe d’Ariel coûtait fort cher, et des restrictions budgétaires menacèrent la nécessité d’une présence armée dans l’enceinte de l’école. Pour compliquer encore les choses, un des Bonnets Orange fut renvoyé, ce qui déboucha sur un dilemme imprévu: «comment virer quelqu’un qui a un flingue?» (la réponse est: très, très prudemment).

Au final, armer et former des enseignants à l’école s’avéra une procédure trop coûteuse et qui présupposait bien trop de choses: à savoir que des gens qui avaient été profs toute leur vie seraient capables de se transformer en adversaires pleins de ressources face à un assaillant lourdement armé. L’équipe d’intervention rapide fut démantelée et, mis à part pour les agents de sécurité, toutes les armes furent interdites dans l’enceinte de la cité scolaire.