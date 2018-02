Pourquoi nous n'arrivons pas à décrocher de nos smartphones

Les applications sont appréhendées comme des machine à sous. Recevoir des notifications aléatoirement tout au long de la journée offre un effet de surprise ou d’imprévisibilité. Chaque fois que nous consultons notre téléphone ou que nous rafraîchissons notre fil d'actualité, nous jouons en quelque sort à une machine à sous. Il en est de même pour la fonction de «scroll infini» et pour la lecture automatique de vidéos –rappelons qu'aux États-Unis, les machines à sous rapportent plus que le baseball, le cinéma et les parcs d'attraction, preuve s'il en est de l'efficacité de la technique.