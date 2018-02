Apprendre une nouvelle langue avant de s’endormir, le secret pour tout retenir?

Vous bingez des séries jusqu'à trois heures du matin? Vous êtes insomniaque? Vous devriez apprendre une nouvelle langue!

Une étude publiée en 2016 par Psychological Science intitulée «Ré-apprendre plus vite et retenir plus longtemps» révèle qu’apprendre avant de dormir, et ce de façon répétée et sur le long terme, permet de mieux mémoriser. Les participants étaient divisés en deux catégories: ceux qui apprennent le matin et révisent en soirée et ceux qui apprennent le soir et révisent le matin. Les données collectées six mois plus tard révèlent que dormir entre deux sessions d’apprentissage engendre une meilleure mémorisation.

En 2014, le site Forbes relayait une étude réalisée par deux chercheurs suisses. Elle faisait état de la capacité du cerveau à retenir du vocabulaire étranger –dans ce cas précis du vocabulaire allemand– pendant la phase dite «de sommeil lent profond».

La pratique est mère du succès

Le média Quartz associé au site web et application d’apprentissage Duolingo ont analysé les habitudes des utilisateurs. Résultat: les mieux classés sont ceux qui pratiquent entre 22h et minuit de manière constante. Au contraire, ceux affichant les plus mauvais résultats pratiquent de manière aléatoire et non constante.

Même si le moment du coucher reste le meilleur pour apprendre, ce n’est pas le seul facteur qui entre en compte. Une pratique régulière associée à un créneau horaire fixe peut être la bonne solution. Mais l'apprentissage d'une nouvelle langue ne se cantonne pas seulement à ça: Quartz conseille par exemple de regarder votre série TV préférée en activant les sous-titres en anglais ou encore d'écouter des podcasts en espagnol dans les transports en commun. Incorporer l'apprentissage d'une langue dans ses habitudes du quotidien peut aider à d'atteindre les compétences linguistiques dont vous avez toujours rêvé. Sans oublier que pratiquer une activité régulière, quelle qu'elle soit, mènerait à un mode de vie plus sain.