Lily Madigan veut devenir la première députée transgenre au Royaume-Uni

Lily Madigan a commencé sa carrière en politique il y a un an, au sein du parti travailliste britannique. À 20 ans, la jeune femme transgenre veut porter la voix de sa communauté au Royaume-Uni, rapporte The Independent, qui lui consacre un portrait.

En novembre 2017, Lily Madigan a été élue «women's officer» dans la circonscription de Rochester et Strood, un rôle jusqu'à présent occupé par des femmes au sein du comité exécutif des partis de circonscription, sortes de délégations locales des travaillistes. Son élection a provoqué une controverse au sein-même du parti: «une femme transgenre devrait-elle être autorisée à occuper ce titre?», se sont interrogés certains membres.

Depuis qu'elle a acquis ce nouveau poste, la jeune femme est d'ailleurs l'objet de nombreuses menaces et insultes transphobes, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais il en faut plus pour la décourager, d'autant plus qu'elle bénéficie également de nombreux soutiens, notamment celui de l'ancien leader travailliste, Ed Miliband. Quant à Jeremy Corbyn, aujourd'hui à la tête du parti, il a affirmé son soutien et celui de son groupe aux personnes trans, rappelait le Guardian au début du mois de février:

«La position du parti est que si une personne s'auto-identifie en tant que femme, alors elle doit être traitée en tant que femme.»

The Independent décrit d'ailleurs Lily Madigan comme une «fan» de Corbyn: «Il est très bon sur les questions trans», se réjouit la jeune femme, qui déplore la sous-représentation de sa communauté en politique:

«C'est difficile de s'engager lorsque vous ne voyez personne qui vous ressemble. Nous manquons de modèles [trans].»

L'ambition de Lily Madigan est claire: devenir la première députée transgenre. Et créer ainsi un nouveau modèle.