Le thé, le miel et le citron aident-ils vraiment à guérir le mal de gorge?

Un bon thé, une cuillère de miel et un jus de citron. Qui ne s'est jamais vu conseillé -au moins- l'un de ces trois remèdes pour soigner un mal de gorge? Mais est-ce que ces astuces de grand-mère sont réellement efficaces? Trois médecins ont donné leur avis à NPR, la National Public Radio.

Il faut savoir que peu d'études ont été réalisées sur l'effet curatif de ces trois ingrédients. En effet, s'il est facile de tester des médicaments classiques grâce à des placebos, il s'avère plus difficile de créer des placebos de miel ou de thé, souligne NPR.

Le thé

Selon le Docteur Damrose, chef du service de laryngologie à Stanford, le thé, et notamment le thé vert, pourrait permettre de faire dégonfler le pharynx. Cette partie de la gorge peut en effet avoir tendance à gonfler lorsqu'elle est infectée par une bactérie ou un virus -et c'est là que l'on a du mal à avaler. Mais le thé peut également permettre de dégager une gorge qui serait encombrée; c'est l'atout de n'importe quelle boisson chaude. Enfin, souligne le Docteur Damrose, «le fait de siroter et d'avaler permet de prévenir des toux irritantes». Toutefois, ses confrères les docteurs Long et Sardesai voient un défaut au thé: la caféine qu'il contient contribue à augmenter la production d'acides; or, l'acide a tendance à irriter la gorge. Mieux vaut alors boire un thé léger en caféine.

Le miel

Selon le Docteur Long, professeur assistant à l'École de médecine David Geffen à UCLA, il est «vraiment très spéculatif» de prêter des vertus de remède pour la gorge au miel. Néanmoins, aucun des trois médecins interrogés par NPR ne voit un côté dangereux ou aggravant à manger du miel lorsque l'on a la gorge enrouée.

Le citron

Si le thé peut provoquer une production d'acide, imaginez le citron... Pour cette raison, le Docteur Long ne voit pas le petit fruit jaune d'un très bon œil lorsqu'il s'agit de soigner un mal de gorge. Sa collègue le Docteur Sardesai, professeure assistante d'otorhinolaryngologie à l'École de médecine de l'université de Washington, remarque cependant l'importance de la vitamine C dans le citron. «Et la vitamine C est connue pour aider à combattre certaines infections», rappelle NPR, citant cette étude parue en 1999, qui montrait «l'efficacité de la vitamine C pour prévenir et soulager les infections respiratoires provoquées par des virus.» Un argument que complète le Docteur Damrose en rappelant que «le citron a des propriétés anti-bactériennes».

En résumé, du thé sans caféine, un peu de miel et un quart de citron ne devraient pas vous faire de mal si vous avez la gorge irritée. Cela pourrait même vous faire du bien.