Les smartphones se ressemblent tous (et les ventes s'en ressentent)

«Un autre produit rectangulaire, avec la partie avant quasiment recouverte par l'écran, et un métal élégant qui recouvre la partie arrière». Voilà comment la BBC décrit le dernier Samsung S9, pourtant l'un des produits phares présentés au Salon mondial du mobile, qui se tiendra à Barcelone du 26 février au 1er mars prochain. «Tous les smartphones se ressemblent», déplore le site anglais.

Selon Ben Wood, de l'entreprise de conseil CCS Insight, «le monde a changé en 2007», avec la sortie de l'iPhone. Steve Jobs a alors «sorti de sa poche ce qui est devenu le modèle dominant», décrypte le consultant. Pourtant, avaient précédé «20 ans d'innovation incroyable», rappelle-t-t-il:

«Les téléphones à clapet, les "candy-bar", les téléphones à clavier coulissant, les téléphones ronds, les téléphones carrés... tout un tas de modèles différents.»

Des ventes de smartphones en baisse en 2017

Depuis dix ans environ, le téléphone rectangulaire avec écran tactile est à peu près le seul choix offert aux clients. «La concurrence entre les entreprises se joue donc sur des changements marginaux», note Ben Wood. Et sur des fonctionnalités et autres gadgets: la reconnaissance digitale, la qualité des photos... L'innovation ne se fait plus sur le design.

Et peut-être est-ce une erreur. «Essayer d'attirer des clients dans un magasin pour un produit qui ressemble à celui de l'année précédente, c'est difficile, affirme Caroline Milanesi, analyste des technologies, même si vous avez de nouvelles choses à offrir». Résultat: les ventes de smartphones baissent. Une baisse encore minime au niveau mondial, puisqu'elle n'atteint que 0,1% en 2017, par rapport à 2016, rapporte le site ZDNet. Mais rien qu'au 4e trimestre dernier, la vente des mobiles a chuté de 6,3% par rapport à la même période en 2016. Et des marchés gigantesques, comme les États-Unis ou la Chine, ne sont pas épargnés, au contraire. Les Français aussi se pressent moins pour acheter un nouveau smartphone: pour la premère fois depuis 2007, la vente de mobiles a diminué de 6% en 2016.

Téléphone pliable ou déroulant

Pourtant, certaines entreprises essayent d'innover: Samsung et Huawei prévoient de sortir un portable pliable, qui se met autour du poignet. Samsung également avait présenté un smartphone avec écran déroulant. Mais ces modèles «très haut de gamme» ne semblent pas suffire à reconquérir les clients - peut-être que leurs prix exorbitants y sont pour quelque chose. «On est bel et bien passé d'un marché d'équipement à un marché de renouvellement avec une utilisation des terminaux plus longue», ajoute ZDNet: une majorité des gens ayant déjà un téléphone, peut-être n'ont-ils pas envie d'en acheter un nouveau chaque année. D'autant plus si c'est le même que l'année d'avant.