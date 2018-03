Les répétitions de Dominique A racontées par Dominique A

Lundi 12 février

Ça commence sur les chapeaux de roue: bronchite. Depuis une douzaine de jours, je trimballe une méchante toux qui a dégénéré. La semaine dernière, j’ai fini un mini marathon promotionnel avec les cordes vocales flinguées, et ce week-end, j’étais HS, aphone. J'ai annulé une émission télé le matin même, direction le toubib, et bon gros traitement de cheval à l’arrivée.

Je prends le train depuis Nantes et rejoins les gars au Studio Pigalle, vieux studio parisien qui en a vu passer d’autres, de Ferré à Raphael, en passant par Cassius ou Babx. Impression de déjà vu en y entrant, et pour cause: j’y ai enregistré quelques années plus tôt un livre disque pour enfant, Pépito super-héros (eh oui).

Tout le bourrier technique est installé, et mes quatre camarades ont commencé sans moi à bosser sur «Cycle», le premier morceau de l’album qui ouvrira également les concerts. Dès mon arrivée, je suis surpris par la cohérence du son: Sacha (Toorop) et Étienne (Bonhomme), les deux batteurs, n’auront pas mis longtemps à se trouver, alors que je pensais que ça nous prendrait un peu de temps.

Les neuf jours impartis, pas du luxe a priori, devraient suffire. En cinq heures, on bosse sur cinq titres; ça carbure, les gars ont bien travaillé en amont. Dom Brusson, ingé son, nous dirige, écartant fissa les mauvaises directions –ce qui nous fait gagner un temps substantiel.

Revoir les copains me distrait de mon état comateux et de ces antibios qui me détraquent complètement. Par contre, une fois les amplis éteints, je sens que tout retombe. Je vais direct à l’hôtel sans même passer par la case verre de l’amitié, c’est dire.

Mardi 13 février

Nuit agitée, en étroit conciliabule avec mes bronches. Je ne voudrais pas avoir l’air de me plaindre, mais voilà, c’est pas Byzance: mal de gorge, voix toujours cassée, grosse fatigue.

Compensation, le groupe est excellent –Les 4 Fantastiques. Hormis les deux batteurs susnommés, Jeff (Hallam), le bassiste, a toujours le chic pour faire chanter sa basse comme personne, et Thomas (Poli), complice sur quelques tournées d’heureuse mémoire, est devenu un vrai prodige du clavier analogique et du modulaire, maîtrisant des paramètres multiples et difficilement contrôlables.

Rien n’est programmé, pas une séquence préenregistrée. On pioche dans le vieux répertoire et le nouveau –pas mal de versions inattendues, dont certains morceaux antédiluviens dont je n’attendais strictement plus rien.

En deux jours, neuf chansons déjà sur les rails, à faire tourner évidemment. On s’arrête sur les coups de 19h, je suis rincé. Mais pas assez pour ne pas cette fois passer par la case brasserie. En progrès.

Mercredi 14 février

Mon réveil interne n’a pour une fois pas fonctionné, je me réveille sur les coups de 10h –ça ne m’arrive jamais. J'ai à peine le temps d’émerger que je file direct au studio. Je retrouve les gars devant la cafetière à papoter gentiment. On revient sur les morceaux déjà débroussaillés, on affine, c’est finalement le plus long. Ça dépote pas mal, on va calmer le jeu avec «L’océan», histoire que le set ne devienne pas étouffant.

Vient «Toute latitude»: une règle d’or veut que les singles choisis, donc les titres a priori les plus évidents qu’on va défendre en live en radio ou télé, sont les plus délicats à jouer. Ça se confirme une fois de plus, mais ça va, on trouve des parades: rien à voir avec la ramerie sur «Au revoir mon amour», trois ans plus tôt, où l’absence des cordes et la tonalité basse, compliquée à changer sans dénaturer toute l’ambiance du morceau, rendaient son exécution en live problématique.

Étienne doit chercher des clés pour un déménagement, on s’arrête sur les coups de 19h30. Puis, brasserie. Je commande un panaché et un coca, sous le regard incrédule de mes camarades. Rentré à l'hôtel, je tente de dormir mais Morphée, d’imprévisible manière, se fait désirer.

Jeudi 15 février

Grosse journée en prévision. On attaque la répé sur «du neuf», en fait de vieux titres pas encore débroussaillés («Rendez-nous la lumière», «Le commerce de l’eau»...). De bonnes idées affleurent rapidement.

Pour la première fois, j’essaie de construire le concert au fur et à mesure, en élaborant un ordre non pas une fois toutes les chansons réarrangées, mais en pensant au déroulé du concert, aux enchaînements... Du coup, la liste n’est pas figée, certaines chansons pressenties sont écartées si elles ne fonctionnent pas par rapport à l’ensemble, et d’autres non prévues sont insérées.

Là encore, il s'agit d'un gros gain de temps et d’énergie. Le regard global sur l’ensemble du set se précise: à mesure que ça se construit, et au vu de la densité du son du groupe, l’envie se fait sentir de concerts un peu plus courts que sur les tournées précédentes –quitte à écarter les titres les plus longs, fussent-ils emblématiques. Ça peut encore bouger, rien n’est arrêté, le cahier des charges est souple, à quelques incontournables près.

La journée, studieuse et productive, se passe bien. Sur les coups de 18h, nous recevons la visite d’un journaliste de l’AFP venu assister aux répétitions; c’est un bon exercice: en présence d’un regard extérieur, le jeu se resserre et se fait plus précis.

À 19h, un photographe vient me tirer le portrait pour les Inrocks. On bouge les meubles vaille que vaille dans l’espace encombré de matos. Séance maquillage et essais de fringues, pas ma spécialité, on s’en doute. Le photographe est doux et encourageant, ce qui après quelques sessions photos avec quelques allumés de la focale me fait quelques vacances. Sans doute la bande son choisie, un merveilleux disque de Rodrigo Amarante, y contribue-t-elle un peu aussi.