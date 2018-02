Pourquoi est-ce si difficile de se faire des amis après 30 ans?

Non pas que les plus de trente ans soient particulièrement et irrémédiablement ennuyeux ou irascibles: leur situation a changé et le temps des camaraderies adolescentes n'est plus.

L'entrée dans le monde professionnel et, éventuellement, dans la vie familiale, force pourtant de nouvelles rencontres... Mais celles-ci débouchent rarement sur de franches amitiés: on passe du modèle du «BFF» au «KOF», suggère Alex Williams dans le New York Times. De «Best Friends Forever» à «Kind Of Friends», c'est-à-dire des «sortes d'amis». Bref, des amis... par défaut:

«Alors que les gens approchent de la moitié de leur vie, les jours d'exploration juvénile, quand la vie semblait être un grand blind date, s'évanouissent. Les emplois du temps se compressent, les priorités changent et les gens deviennent souvent plus exigeants quant à ce qu'ils veulent trouver dans leurs amis», écrit-il.

Selon Rebecca G. Adams, professeure de sociologie et de gérontologie à l'université de Caroline du Nord à Greensboro, l'installation dans la vie adulte rend de plus en plus difficile la formation d'amitiés proches, qui jusqu'alors étaient favorisées par trois conditions: la proximité, des interactions répétées et non planifiées, et un cadre qui «encourage les gens à baisser leur garde et à se confier les uns aux autres».

À cet égard, le cadre scolaire est souvent celui au sein duquel se forment les amitiés de longue durée. Mais à mesure que les parcours diffèrent et se figent avec l'entrée dans la vie active, les jeux d'amitié sont soumis à d'autres logiques.

Des interactions plus normées

La proximité ne fait pas bon ménage avec le cadre professionnel et les évolutions de carrière: entre mutations, rotations, concurrences et hiérarchies, les obstacles sont nombreux à la confiance et au partage d'une intimité.

Les amitiés au travail prennent souvent une tournure transactionnelle, relève Adams: à tel point que la frontière entre l'entretien d'un réseau ou de politesses d'usage et un commerce amical peut devenir trouble.

Les changements de situation, tels qu'un déménagement ou un divorce, sont révélateurs des distances qui ont pu s'installer progressivement, alors que les gens cessent de «réapprovisionner leur bassin d'amis», selon l'expression de Williams, qui cite l'exemple d'un quarantenaire fraîchement divorcé:

«Il s'est rendu compte que sa liste d'amis s'était discrètement atrophiée pendant des années alors qu'il se concentrait sur sa carrière et sa famille. Tout d'un coup, avec votre femme hors du tableau, vous vous rendez compte que vous êtes seul. [...] Il est allé à des leçons de salsa. Au lieu d'essayer de draguer les femmes, il se présentait aux hommes: “Hey, allons boire un verre.”»

Les affaires de couples bien installés n'arrangent rien, elles finissent par donner lieu à des amitiés bricolées à trois ou quatre. Pour peu que des enfants soient mêlés à l'histoire, les cercles de relations deviennent de plus en plus artificiels.

Des individus non pas irascibles donc, mais sans doute plus aigris. Le temps passant, les relations épuisantes ou ratées se sont entassées; les préoccupations comme les responsabilités ont changé, et les cadres d'interactions sociales sont devenus plus normés, moins perméables.