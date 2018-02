Petite histoire des pépins de tenue dans le patinage artistique

Dimanche soir, les deux patineurs français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en étaient à peu près à la moitié de leur programme court quand le haut de la robe de Gabriella a brièvement laissé entrevoir un de ses seins. La patineuse française a par la suite déclaré qu’il s’agissait là de son «pire cauchemar».

Ce genre de catastrophe vestimentaire n’était pas le premier des Jeux d’hiver de PyeongChang. Un peu plus tôt, Yura Min, danseuse sur glace sud-coréenne, venait de commencer son programme avec Alexander Gamelin lorsque son costume s’est dégrafé.

There was a #KOR wardrobe malfunction during ice dancing #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/cRd6QKQdXF