Tricher raisonnablement, la meilleure façon d'atteindre ses objectifs

Professeure de marketing au sein de la Wharton School, qui fait partie de l'université de Pennsylvanie, Marissa Sharif vient de livrer une étude dans laquelle elle démontre que la meilleure façon d'atteindre ses objectifs est de s'autoriser à enfreindre les règles. Sharif définit ce qu'elle appelle les «réserves d'urgence», dans lesquelles il est possible de puiser lorsque l'on ressent un essoufflement temporaire dans sa route vers le but fixé au préalable. Des jokers, en somme.

Pour appuyer son propos, explique la BBC, elle a demandé à différentes personnes de compter leurs pas et de se fixer des objectifs quotidiens (par exemple entre 7.000 et 10.000 pas par jour). Le premier groupe devait s'y tenir 7 jours par semaine. Le deuxième groupe avait pour mission d'atteindre son but durant 5 jours prédéfinis de la semaine. Les membres du troisième groupe devaient également atteindre cet objectif de 5 jours par semaine, à ceci près qu'il leur était possible de choisir au dernier moment leurs 2 jours de joker. Quant aux individus faisant partie du quatrième et dernier groupe, Marissa Sharif leur avait également attribué un certain nombre de jokers, à répartir à leur guise sur un mois entier (8 ou 9 jours en tout, peut-on imaginer).

Jokers motivationnels

Les conclusion de l'étude sont assez édifiantes : sur une période donnée, les personnes bénéficiants de jokers ont généralement atteint leur objectif un plus grand nombre de fois que celles contraintes de réussir chaque jour sans droit à l'erreur. La chercheuse explique notamment ces résultats de la façon suivante : lorsqu'on dispose d'une «réserve d'urgence», on trouve une nouvelle forme de motivation dans l'envie de ne pas gaspiller nos précieux jokers, au cas où le besoin de les utiliser se fasse ressentir plus tard. Marissa Sharif ajoute que les individus disposant d'un joker mais ne les utilisant pas sont ceux qui culpabilisent le moins en cas d'échec.

Il faut bien entendu se fixer une quantité raisonnable de jokers à s'accorder, sans quoi la triche devient la principale ligne directrice du chemin vers la réussite, préciser Sharif. Et il n'est évidemment pas question d'enfreindre la loi (que les étudiants et étudiantes qui préparent actuellement des concours n'imaginent pas que cet article puisse les concerner). En revanche, à condition de bien doser et d'être honnête avec soi-même, la méthode de la «réserve d'urgence» a réellement de quoi fonctionner. On peut également l'accompagner d'un outil simple mais efficace qui puisse permettre de booster sa productivité, comme le propose par exemple Solange te parle dans la vidéo ci-dessous.

Une méthode testée et approuvée plus d'une fois par l'auteur de ces lignes.