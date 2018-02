On pourra bientôt se battre (sans se blesser) avec de vrais sabres laser

C'est le fantasme absolu de milliers, voire de millions de fans de la trilogie Star Wars et de ses produits dérivés (trilogies supplémentaires, série animée, spin-off...): un bon vieux combat de sabres laser pour de vrai. Une équipe de recherche composée de scientifiques du MIT et de Harvard s'était penchée dès 2013 sur la possibilité de créer des sabres laser (infoffensifs) en travaillant sur des alliances de deux photons (particules qui composent la lumière). Elle était ainsi parvenue à créer un nouvel état de la matière.

Parce qu'il était hors de question de s'arrêter là, les chercheurs et chercheuses ont poursuivi leurs investigations, travaillant cette fois sur des alliances de trois photons afin de créer une fois encore un nouvel état de la matière. Le résultat semble particulièrement satisfaisant. La façon dont les photons interagissent devrait pouvoir permettre aux Jedis en herbe de ressentir pleinement les sensations vécues par Luke Skywalker et les autres lorsqu'arrive l'heure d'en découdre à coups de sabres laser.

Le plaisir du contact

Lorsque deux faisceaux de lampe torche se croisent, rien ne se produit. Pas de télescopage: ils passent l'un à travers l'autre, et fin de l'histoire. Ce travail sur les triplets de photons devrait non seulement permettre de simuler des combats avec ce qui devrait réellement ressembler à des sabres laser, mais aussi de ressentir cet instant où les deux faisceaux laser s'entrecroiseront. Sur ce dossier, une entreprise basée à Singapour avait déjà obtenu des résultats assez convaincants en 2015. Rien ne dit en revanche que le son si caractéristique des sabres laser imaginés par George Lucas et sa bande puisse être reproduit de façon fidèle.

Les conséquences de ces recherches pourraient être moins anecdotiques qu'un simple fantasme de geeks cinéphiles. Ce travail sur les photons et la façons dont ils interagissent et s'influencent a en effet des conséquences particulièrement intéressantes. Déjà utilisés pour augmenter la vitesse des moyens de communication modernes (ils interviennent notamment dans la fibre optique censée nous permettre de bénéficier de connexions Internet fulgurantes), les photons ainsi regroupés pourraient bientôt permettre de surfer de façon encore plus rapide.

«L'univers des photons reste encore relativement inexploré», résume Vladan Vuletic, professeur de physique au MIT. Le spécialiste s'interroge notamment sur leur façon de s'agglomérer, et les résultats concrets que l'on pourrait obtenir à partir des différentes façons de les allier. «Obtiendrait-on une structure classique, semblable à celle de la lumière? Ou peut-être se produirait-il autre chose». Tout reste donc possible et envisageable, en termes de sabres laser comme en matière d'Internet.