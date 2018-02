Les produits ménagers, plus dangereux que les cigarettes (surtout pour les femmes)

On se doutait bien que ça n'était pas forcément très bon pour la santé, ni d'ailleurs pour les nappes phréatiques, mais une étude récemment publiée par l'Université de Bergen vient de le confirmer avec fracas : certains produits ménagers seraient particulièrement dangereux. Leur utilisation régulière provoquerait même plus de dégâts sur les poumons des consommateurs et consommatrices que le fait de fumer 20 cigarettes par jour pendant 10 à 20 ans.

C'est en tout cas ce qu'affirme Cecilie Svanes, enseignante et chercheuse au sein de l'université norvégienne. Pour arriver à cette conclusion, son équipe a suivi plus de 6000 personnes sur une période de 20 ans, le but étant d'étudier l'impact de certains produits ménagers courants sur l'état de leurs poumons. Rapportés par The Independent, les résultats de l'étude montrent un incontestable déclin de la santé pulmonaire des utilisateurs... ou plutôt des utilisatrices.

Les femmes particulièrement touchées

Ce n'est pas vraiment une surprise pour qui s'intéresse à la charge mentale et au partage des tâches ménagères, mais les femmes seraient en effet bien plus touchées par ce phénomène que les hommes. Aucune étude n'ayant pour l'instant démontré que les poumons des femmes étaient particulièrement plus fragiles que ceux des hommes, la raison est sans doute à trouver ailleurs : dans le partage totalement inéquitable des activités de ménage.

Les femmes utilisant ces produits très fréquemment, et en particulier les femmes de ménage, s'exposeraient donc à des insuffisances pulmonaires extrêmement fortes. L'ingestion régulière de micro-particules émanant des bouteilles de sprays ménagers contribuerait peu à peu à dégrader leurs poumons de façon irréversible.

Plusieurs solutions simples sont à proposer. Un partage plus équitable des tâches ménagères permettrait déjà d'équilibrer les dommages entre hommes et femmes. L'utilisation d'équipements de protection (masques couvrant la bouche et le nez) est également conseillée. Mais la mesure la plus radicale consisterait tout simplement à ne plus utiliser ces produits achetés dans les grandes surfaces, et à utiliser des méthodes plus artisanales et plus saines pour nettoyer son intérieur ou celui des autres.

Savon noir, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, citron : à l'aide de ces quelques produits simples, il est possible de fabriquer soi-même des produits d'entretien tout à fait efficaces. Un phénomène qui prend de l'ampleur, allant de pair avec la montée en puissance du «zéro déchet» qui semble séduire un nombre croissant de citoyens et de citoyennes.