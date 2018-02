En Floride, il faut avoir 21 ans pour s'acheter un revolver, mais seulement 18 pour un fusil d'assaut

En Floride, le tueur de la fusillade de Parkland, qui a 19 ans, n'avait pas le droit de boire une bière dans un bar, mais a pu légalement acheter un AR-15, le fusil d'assault semi-automatique qu'il a utilisé pour tuer 17 personnes dans son ancien lycée. Cette même arme a été utilisée dans les fusillades les plus meurtrières de ces dernières années. Initialement conçue pour les militaires, l'AR-15 est une arme légère et maniable qui permet de tirer 100 balles en juste quelques minutes.

Etonnamment, il aurait été plus compliqué pour le tueur de se procurer un revolver. En effet, une loi fédérale interdit l'achat de revolver pour les moins de 21 ans, avec un délai de trois jours avant d'obtenir l'arme. Ce n'est pas le cas pour les fusils d'assaut semi-automatiques: en Floride, il faut juste avoir 18 ans et ne pas avoir été inculpé de crime ou interné en hôpital psychiatrique.

Open bar

La vérification des antécédents est superficielle: la mère du tueur de Parkland, Nikolas Cruz, avait appelé la police une vingtaine de fois ces dernières années car son fils était violent. Mais comme aucune de ces interventions n'avaient mené à une arrestation, Cruz pouvait toujours légalement s'armer.

Le Congrès américain a interdit les fusils d'assaut semi-automatiques en 1994, mais cette loi a expiré en 2004, et le Congrès de l'époque, dominé par les Républicains, ne l'a pas renouvelée. Seuls cinq Etats, dont New York et la Californie, ont légiféré pour les interdire. Selon la NRA, le lobby des armes, les Américains possèdent environ 5 millions d'AR-15.

Selon plusieurs études, l'interdiction des semi-automatiques et des chargeurs de plus de dix cartouches avait permis de réduire drastiquement le nombre de morts dans les fusillades de masse. Après la fusillade de Sutherland Springs au Texas (26 morts dans une église), une sénatrice démocrate a introduit une loi qui renouvelerait l'interdiction mais cette légilsation n'a pas le soutien de la majorité républicaine.