Mort de notre collaborateur et ami Daniel Vernet

Daniel Vernet, collaborateur de Slate, est mort des suites d’une défaillance cardiaque ce jeudi 15 février à Paris, à l’âge de 72 ans. Ancien rédacteur en chef et directeur de la rédaction du Monde de 1985 à 1991, il avait rejoint notre rédaction à sa création, en 2009.

Ancien correspondant du quotidien en RFA, en URSS ou au Royaume-Uni, Daniel Vernet couvrait l’actualité et les relations internationales. Auteur de nombreux ouvrages (La Chine contre l'Amérique. Le duel du siècle, Grasset, 2012; Le Roman de Berlin, Éditions du Rocher, 2005…), il était un journaliste prolifique et nous donnait chaque semaine des nouvelles du monde.

La précision de ses analyses et sa fine connaissance de l’international en faisaient un spécialiste respecté et écouté; sa sympathie et sa passion, un collaborateur apprécié de tous.

Sa disparition est une grande peine pour Slate. Il nous manquera.