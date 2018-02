Inquiet, Netflix contacte un de ses utilisateurs qui a regardé 188 épisodes en une semaine

Oui, Netflix surveille et analyse l’activité de ses utilisateurs. En décembre dernier, la plateforme vidéo s’était par exemple gentiment moquée, via un tweet devenu rapidement viral, des choix parfois étranges de ses abonnés:

«Avis aux 53 personnes qui ont regardé "A Christmas Prince" (film de Noel signé Netflix) 53 fois par jour pendant 18 jours d’affilée. Qui vous a brisé le coeur?»

La plaisanterie n’avait d’ailleurs pas fait rire tout le monde. Avoir accès à toutes nos infos personnelles ne donne pas pour autant à Netflix le droit de se moquer publiquement de notre consommation privée de séries ou films, ont estimé certains internautes.

Mais cette fois-ci, c’est d’une indéniable bienveillance qu'a fait preuve Netflix. Ayant remarqué l’intense crise de binge-watching de l'un de leurs utilisateurs, les employés du site ont jugé bon de s’assurer qu’il se portait bien. Et pour cause: ce dernier avait (re)visionné l’intégralité de 188 épisodes de The Office, sa série préférée, en une semaine.

«Il était en vacances et ne travaillait pas donc il a juste fait ce qu’une personne normale ferait», s’amuse le site d’infotainment américain PizzaBottle. Avant de préciser plus sérieusement que le jeune homme en question a lui-même reconnu, par la suite, qu'il était alors en dépression. Sur le site Reddit, l’intéressé a déclaré:

«J’ai reçu un mail de Netflix me demandant si j'allais bien. Ils avaient remarqué que j’étais en ligne non-stop pendant environ une semaine et voulaient vérifier que je me portais bien.»

Certes un peu embarrassante –pour ne pas dire intrusive– la possibilité dont dispose Netflix de suivre chacune de nos actions sur sa plateforme s’est ici illustrée de manière bénéfique. «Honnêtement, ça m’a fait du bien de savoir que quelqu’un, même un inconnu travaillant dans le service technique du site, s’est soucié de ma santé mentale», a confié le jeune homme.