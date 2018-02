«Je veux encore voir la Reine des Neiges!», «Papi, Norman a sorti une nouvelle vidéo pour ses 10 millions d’abonnés!», «J’peux jouer à Candy Crush?»,«Libéréééééé, délivrééééééé, je n’mentirai plus jamaiiiiisss».

Mes dernières vacances de Noël en famille m’ont littéralement fait froid dans le dos. Au lieu de jouer au jeu de l’oie, au Monopoly ou à s’envoyer des coussins dans la figure, mes petits cousins - respectivement 4, 7 et 13 ans - ont passé leur temps entre la tablette et l’écran de la télé, les yeux rivés sur l’écran minuscule et coloré de leurs smartphones ou les doigts frétillants sur les touches de leur console flambant neuve.

Et ils sont loin de faire figure d’exception. Les petits Français passent six à sept heures en moyenne par jour devant des écrans au lieu des deux préconisées par les spécialistes de la petite enfance.

Alors que les pédiatres et psychologues tirent la sonnette d’alarme - les écrans détruisent les capacités d’attention des plus jeunes et compromettent leurs interactions sociales - il serait peut-être temps de profiter des week-ends et des vacances pour passer réellement du temps en famille, IRL (In Real Life!). Avec Novotel, voici six destinations de vacances et activités qui feront enfin lâcher leurs téléphones à vos enfants et ados ! Prêts à profiter du monde réel? C’est parti!

Concurrencer Thomas Pesquet à Toulouse

L’astronaute chouchou des Français a inondé les réseaux sociaux lors de son trip dans l’espace en 2017. Mais s’entraîner à la façon de Thomas Pesquet et expérimenter quelques unes des sensations vécues par notre scientifique polyglotte, cela ne se vit pas sur twitter! A la Cité de l’Espace, à quelques kilomètres du coeur historique de la ville rose, de nombreuses activités sont proposées. Parmi lesquelles, un tour en «siège rotatif» pour mettre ses repères à l’épreuve, une «base des enfants» pour enfiler un scaphandre et le «Moon Runner» pour défier l’impesanteur.

Sur les traces des artistes de Deauville

La Basse Normandie a marqué des générations de peintres, écrivains et cinéastes. Le temps d’un séjour à Deauville, partez sur les traces de Marcel Proust «fou de ce pays», de Marguerite Duras (qui avait ses quartiers à l’hôtel des Roches Noires à Trouville-sur-mer) ou Eugène Boudin qui peignit les merveilleux ciels du Calvados. L’occasion de se cultiver en famille et de troquer les tablettes contre des livres ou des pinceaux!

Remonter le temps dans les traboules de Lyon

Malheur! Grand malheur! Malgré tous vos efforts, la YouTubeuse EnjoyPhoenix a sorti un nouveau vlog (contraction de blog et vidéo, on est sympa pour cette fois) et vos ados boudeurs refusent de prêter la moindre attention à vos velléités touristiques. Qu’à cela ne tienne, emmenez-les faire un tour dans les traboules de Lyon. Près de 230 passages piétons permettent ainsi de déambuler parmi les ruelles tortueuses de la ville des canuts. Une occasion unique de remonter le temps - certaines dateraient du 4ème siècle. Et, qui sait, il n’y aura peut-être pas de réseau!

Admirer les mille couleurs du marché de Nice

Laisser ses yeux se reposer dans la contemplation des couleurs chatoyantes des fleurs et des fruits du marché… Voilà de quoi oublier les clignotements continus des notifications! A Nice, rendez-vous au marché aux fleurs Cours Saleya, à deux pas de la promenade des Anglais. Classé «marché d’exception» par le Conseil National des Arts Culinaires, ce marché vieux de 120 ans saura ravir votre vue, votre odorat comme vos papilles.

http://www.nicetourisme. com/nice/1507-marche-aux- fruits-legumes-et-maree-du- cours-saleya

Jouer les flibustiers à la Rochelle

Au diable les écrans, cap sur l’océan Atlantique et ses îles pittoresques. Depuis la Rochelle vous pouvez vous offrir des escapades à l’île de Ré, Oléron, Aix et même contourner le Fort Boyard. Flânez en famille sur le port de plaisance de la Rochelle - parmi un des plus grands du monde - puis embarquez sur une navette inter-îles à la conquête des terres inexplorées… Promis, les moussaillons en oublieront la Reine des neiges.

Se déconnecter totalement à Paris

Paris… Sa vie culturelle trépidante, ses monuments incontournables, ses musées exceptionnels… Et si vous profitiez aussi des trésors de la capitale pour couper votre propre smartphone? Le temps de vos vacances, lancez-vous le défi de vous passer des écrans pour déambuler dans la ville-lumière. Sans post Instagram de la Joconde ou publication Facebook de votre croisière sur la Seine, vos vacances en famille n’en sauront pas moins réussies. Et, pour une fois, vous pourrez les partager au retour… de vive voix!