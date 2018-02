Les Bermudes deviennent le premier territoire à abroger le mariage pour tous

Il aura fallu moins de dix mois pour que les Bermudes reviennent sur l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe.

Mercredi 7 février, le gouverneur John Rankin a fait de son archipel le premier territoire à revenir sur le mariage pour tous, en approuvant une loi sur le concubinage qui avait reçu les votes favorables du Sénat (8 voix contre 3) et de l'Assemblée législative (24 voix contre 10) en décembre dernier.

Autorisé en mai 2017 par la Cour suprême, le mariage pour tous avait été remis en cause par le Parti travailliste progressiste (PLP), vainqueur des élections législatives de juillet, qui affirmait alors que la population des Bermudes était majoritairement contre.

«La loi vise à établir un juste équilibre entre deux groupes actuellement irréconciliables aux Bermudes, en réaffirmant que le mariage doit être entre un homme et une femme, tout en reconnaissant et en protégeant les droits des couples de même sexe», a déclaré Walton Brown, ministre des Affaires intérieures et porte-parole du PLP.