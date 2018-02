Grâce au masque-caméléon, votre double accomplira les tâches ingrates à votre place

Cela ressemble au début de Clones, thriller d'anticipation interprété par Bruce Willis : il sera bientôt possible d'envoyer votre double faire la queue à la préfecture ou acheter du papier toilette, tandis que vous pourrez rester dans votre canapé pour regarder Peaky Blinders.

Ce rêve absolu, on le doit à l'inventeur Jun Rekimoto, qui a mis au point un «masque-caméléon». Enfilé sur la tête d'un androïde, il permet à celui-ci de devenir un véritable double de son ou sa propriétaire, qui pourra le contrôler depuis son domicile. Comme le raconte l'article de The Independent, et être de substitution s'habillera comme vous, puis vous obéira au doigt et à l'oeil, le tout à distance. Il sera donc possible de siroter un cocktail en toute décontraction tout en dictant ses instructions à son double.

Si cela risque d'être difficilement acceptable, en tout cas dans un premier temps, l'être de subsitution pourra même assister en votre nom à des événements auxquels vous ne pouvez ou ne voulez pas participer directement. Une intelligence artificielle extrêment développée permet au «human uber» de comprendre en détails la majorité des consignes qui lui sont données, et de les appliquer à la lettre.

Loin de la vallée dérangeante

Les utilisateurs et utilisatrices pourront voir à travers les yeux de leur clone, qui est conçu pour être aussi fidèle que possible à la personnalité de la personne de départ, tout en évitant le fameux effet de la vallée dérangeante. Son visage étant constitué d'une tablette, il est clair que l'être de subsitution n'essaie pas de vous imiter trait pour trait, ce qui le rendra moins effrayant. De plus, il sera impossible de le confondre totalement avec vous, ce qui évite tout forme de paranoïa.

Le masque-caméléon permet donc de créer l'équivalent d'un homme (ou d'une femme) à tout faire, sans rapport de domination entre être humains, et sans le risque que nos remplaçants et remplaçantes puissent un jour se faire réellement passer pour nous. Idéal pour diminuer la charge mentale en toute sérénité.