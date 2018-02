Distribution record de préservatifs aux JO de Pyeongchang

Les JO de Pyeongchang ont beau ne pas avoir encore démarré, les premiers records sont déjà battus. D'après le South China Morning Post, une quantité pléthorique de préservatifs aurait été prévue à destination des 2 925 participants et participants de ces jeux d'hiver : l'organisation en aurait prévu 110 000, soit près de 38 par athlète. Les compétitions se déroulant du 9 au 25 février, cela représente en fait une moyenne légèrement supérieure à 2 préservatifs par personne et par jour.

Il s'agit d'un nouveau record pour des jeux olympiques d'hiver, Pyeongchang dépassant de 10 000 unités les chiffres des éditions précédentes (Vancouver 2010 et Sotchi 2014). On reste cependant bien loin du chiffre des derniers JO d'été, qui se sont déroulés à Rio en 2016. À cette occasion, ce sont 450 000 préservatifs qui avaient été distribués au village olympique, dont 100 000 préservatifs féminins, rappelle une infographie publiée par Slate.com. En termes de moyenne, les JO 2018 se tiennent tout près de ceux de Rio, où la moyenne de préservatifs distribués aux 11 000 sportifs et sportives en lice était d'environ 41.

Evolution

En 30 ans, la prévention contre le SIDA a fait du chemin : Slate.com rappelle par exemple qu'en 1988, aux jeux d'été de Séoul, seules 8500 capotes avaient été mises à disposition pour les 8391 athlètes en compétition. Si les organisations des JO de Barcelone (1992) ou de Sydney (2000) avaient bien fait les choses en proposant 90 000 préservatifs, les jeux d'hiver ont longtemps été à la traîne, mais un gros effort semble avoir été fait depuis l'édition 2002, qui s'est déroulée à Salt Lake City.

C'est le fabricant Convenience Co qui a fourni gratuitement 90% des préservatifs disponibles à Pyeongchang, précise Esquire. L'organisation indique que la plupart d'entre eux seraient disponibles dans les toilettes des hommes et des femmes. «Nous ne nous attendons pas à ce que tous soient utilisés», ajoute Chung Geun-sik, porte parole des JO 2018.