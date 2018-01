Le favori des Oscars accusé de plagiat

Le 4 mars prochain, à l'occasion de la 90ème cérémonie des Oscars, Guillermo del Toro a de fortes chances de remporter l'Oscar du meilleur réalisateur, ce qui porterait le score du Mexique à 4 statuettes en 5 ans dans cette catégorie. Alfonso Cuarón l'avait emporté en 2014 pour Gravity, avant qu'Alejandro González Iñárritu ne réalise un prodigieux doublé en 2015 et 2016 (Birdman puis The Revenant).

Favori des Academy Awards avec 13 nominations récoltées, La Forme de l'eau peut notamment prétendre à l'Oscar du meilleur scénario original. Un script coécrit par le cinéaste mexicain et Vanessa Taylor, scénariste et productrice à qui on doit notamment le scénario de Divergente.

La belle carrière du film vient hélas d'être entachée par des accusations de plagiat, portées par l'entourage de l'auteur Paul Zindel. Couronné par le prix Pulitzer pour sa pièce De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites en 1971 (adaptée à l'écran par Paul Newman), Zindel avait écrit en 1969 une pièce intitulée Let me hear you whisper, mettant en scène gardienne d'un laboratoire de recherche qui tentait de secourir un dauphin captif. Un pitch qui ressemble étrangement à celui de La Forme de l'eau, dont la sortie française est fixée au 21 février.

Choqués et déçus

David Zindel, fils de l'auteur décédé en 2003, a en tout cas écrit au Guardian pour expliquer son indignation. «Nous sommes choqués qu'un studio puisse produire un film si clairement inspiré du travail de mon père sans que personne ne nous ait consultés à propos des droits de la pièce», a-t-il affirmé dans un mail.

Sur le papier, il est vrai que l'histoire coécrite par Taylor et Del Toro, qui raconte la relation entre l'employée d'un laboratoire de Baltimore et une créature aquatique semble présenter plus d'une similarité avec la pièce de Paul Zindel, adaptée à la télévision en 1969. Les porte-parole de Fox Searchlight, qui chapeaute le film, ont fermement rejeté ces accusations, qui ne devraient cependant pas rester sans suite.