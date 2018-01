12 dromadaires disqualifiés d'un concours de beauté pour avoir reçu du Botox

Chaque année depuis l'an 2000 se tient en Arabie Saoudite un concours de beauté pour femelles dromadaires, célébrées lors du festival du roi Salman bin Abdulaziz al Saud, comme «symbole authentique du mode de vie du désert des gens de la péninsule Arabique».

Comme dans tout concours de beauté qui se respecte, le visage des participantes est décisif et fait l'objet d'une attention particulière. Pour les dromadaires, celle-ci se fixe notamment sur leurs petites oreilles, leur museau formidable et leur bouche lippue à souhait.

Or cette année, sur les près de 30.000 participantes, douze dromadaires se sont vu exclues de la compétition pour avoir reçu des opérations de chirurgie esthétique et des injections de toxine botulique (autrement connue sous le nom commercial de Botox) dans une clinique.

«Ils ont utilisé du Botox pour les lèvres, le nez, et même la machoire. Cela rend la tête plus gonflée, de telle sorte que quand la dromadaire arrive, on se dise: “Oh, regarde comme sa tête est grosse. Elle a de grosses lèvres, un gros nez”», raconte Ali al-Mazrouei, le fils d'un émir éleveur de dromadaires, à The National.