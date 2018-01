Oxford augmente la durée des examens de maths pour que les étudiantes réussissent mieux

L'été dernier, le département de mathématiques et de sciences informatiques de l'université d'Oxford a allongé le temps d'examen de 15 minutes, dans l'espoir de réduire les écarts de notes entre étudiantes et étudiants.

Selon des documents internes obtenus par le Sunday Times, cette mesure s'applique à tout le monde mais est pensée comme une façon d'améliorer la réussite des femmes. En moyenne, deux fois plus d'hommes que de femmes obtiennent leurs diplômes de maths avec la meilleure mention («first class degree»).

Désavantagées par le stress du temps limité

L'hypothèse qui sous-tend la décision de passer à 105 minutes plutôt que 90 est que les étudiantes seraient plus susceptibles d'être désavantagées par le stress du temps limité que les étudiants.

Depuis le changement de format mis en place cet été, les notes des étudiantes ont progressé. Les départements de mathématiques et de sciences informatiques viennent donc d'annoncer que les examens continueraient d'être plus longs à l'avenir.

L'administration compte étudier ces résultats sur le long terme, pour voir si l'impact positif perdure pour les étudiantes. De toutes les matières enseignéees à Oxford, les mathématiques connaissent parmi les plus grands écarts de notes entre hommes et femmes.

Une membre de la Société Mirzahkani pour les femmes mathématiciennes d'Oxford explique que les étudiantes sont moins efficaces dans la résolution de problèmes quand il y a des étudiants hommes dans la même salle, et une professeure de maths interviewée par le Sunday Times note que les étudiantes prennent plus de temps avant de donner une réponse en classe –selon elles, les étudiants répondent plus vite même s'ils sont plus susceptibles de se tromper.

À LIRE AUSSI Le sexisme inconscient qui éloigne les filles des maths et de la science

Test à la maison plutôt qu'examen en salle

L'université d'Oxford a déjà introduit ce genre de mesure controversée en juin dernier, lorsque le département d'histoire a remplacé un examen en temps limité par un test à faire à la maison. Un document interne expliquait: «Comme les femmes et les hommes ont des performances plus égales pour les devoirs faits à la maison, l'idée est de remplacer l'examen en temps limité par un examen à faire à la maison.»

Plusieurs universitaires avaient critiqué la mesure, disant qu'elle risquait de donner l'impression que les femmes étaient trop fragiles pour gérer le stress d'un examen en salle.