Quel est le «drapeau d’unification» sous lequel les deux Corées vont défiler aux prochains JO?

C’est désormais acquis. Les deux Corées marcheront ensemble lors des cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang. De plus, comme l’explique France 24, la Corée du Sud et la Corée du Nord proposeront également une équipe unie dans le tournoi féminin de hockey sur glace. Cette marche commune n’était arrivée que trois fois, en 2000, 2004 et 2006. Les athlètes défileront donc sous la bannière de la Corée unie. Mais ce drapeau, s'il est connu, est loin d’être officiel. Explication.

Next month will see the 23rd edition of #Olympic Winter Games. #NorthKorea and #SouthKorea will march under one flag during the opening ceremony.

This will not be the first time that two states from a divided country decided to do this. (1/4)



Korea unification flag pic.twitter.com/DMXIxqLHMx