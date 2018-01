En Allemagne, des vestes remplies de sable utilisées pour calmer les enfants hyperactifs font débat

Que faire pour calmer un enfant hyperactif, ou souffrant d’un trouble du déficit de l’attention ? Les écoles allemandes ont trouvé une solution : leur faire porter des vestes remplies de sable, lourdes de 1,2 à 6 kg, dans l’espoir de calmer ces élèves. Mais l’utilisation de cet outil est décriée par certains psychiatres et parents.

Comme l’explique The Guardian, près de 200 écoles utilisent ces vestes qui coûtent entre 140 et 170 euros. D’après ses défenseurs, celles-ci permettraient de changer le comportement des enfants qui les portent, les rendant plus calme. Les vestes, qui régulent physiquement l’hyperactivité des écoliers, sont considérées comme plus douces et moins intrusives que la prise de médicaments, comme le Ritalin. De plus, selon Gerhild de Wall, une directrice de l’école Grumbrechstrasse à Hambourg, «les enfants adorent porter ces vestes et personne n’est forcé de les porter».

Use of sand vests to calm children with ADHD sparks concern https://t.co/mERL1jNe6C — Tobias Martens (@tbsmartens) January 20, 2018

D’après Gerhild de Wall, ces vestes permettraient aux enfants de se recentrer et de mieux se concentrer en cours. La mère d’un enfant de 9 ans, note d’ailleurs que son fils, qui porte le vêtement depuis trois ans, s’est transformé et a été capable d'interagir plus normalement à l’école.

Mais les critiques sont virulentes contre le projet, notamment à cause de l’apparence de l’objet qui ressemble à une camisole de force, utilisé pour contrôler les patients dans les hôpitaux psychiatriques. Le risque, ici, serait de stigmatiser les enfants victimes d’un déficit d’attention. Sur Facebook, un parent s’énerve contre la solution proposée par les écoles allemandes :

«Ce serait mieux d’éviter d’utiliser ce genre de méthodes de torture. Comment pouvez-vous dire à un enfant, ‘Tu es malade, et comme punition, tu dois porter cette veste remplie de sable, qui en plus d’être très lourde, te fera passer pour un idiot aux yeux des autres élèves’. Je pense que certains ont perdu pied.»

De nombreux psychiatres doutent également du bénéfice apporté par ce vêtement. Michael Schulte-Markwort, le directeur de l’institut de psychiatrie infantile à Hambourg, note que les effets de la veste sur le long terme ne sont pas connus. Le problème, explique le scientifique, est que le vêtement agit comme une sorte de «remède miracle», qui ne permettrait pas de traiter les différents problèmes d’un enfant hyperactif. Les troubles du déficit de l’attention touchent tout de même 6 à 7% des enfants au niveau mondial. Souvent compliqués à diagnostiquer, les symptômes sont multiples et complexes à traiter.