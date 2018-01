Versace, du glamour bling-bling à Miami Vice

Un zeste de provocation, une bonne dose de sensualité et des top models qui portent avec ostentation des tenues sexy... Le style de Gianni Versace a incarné une forme d’exubérance et de liberté qui planait encore joyeusement sur les années 1990.

Gianni Versace et Naomi Campbell après un défilé à Paris en 1996.| Thomas Coex / AFP

Si par certains aspects, le créateur a parfois choisi une forme d’avant-gardisme avec l’utilisation de matériaux atypiques, c’est surtout dans un registre d’ultra féminité qu’il a marqué son époque. Anna Wintour aurait dit qu’Armani habillait l’épouse et Versace la maîtresse...

Versace a développé une vision de la féminité qui cadre avec une femme qui ose et qui s’expose. Il est un des premiers à avoir bien compris le rôle capital que la communication allait jouer et il a multiplié les prêts de ses tenues aux héroïnes des tapis rouges.

Carla Bruni portant une robe de Gianni Versace en 1994. | Pierre Verdy / AFP

Coup d’éclat avec la jeune Liz Hurley surtout connue pour sa liaison avec Hugh Grant et qui porta avec audace une tenue spectaculaire à la première de Quatre mariages et un enterrement en 1994. Fourreau noir au plus près du corps avec un décolleté profondément échancré, et surtout un côté affriolant juste avec ses grosses épingles à nourrice dorées s’ouvrant avec audace sur le corps. Baptisée ensuite du nom de «That dress», c'est la robe mythique des années 1990.

Elisabeth Hurley portant «That Dress» en 1994 à la première de Quatre mariages et un enterrement. | Via Wikipédia

Passionné par l’Antiquité, Gianni Versace avait choisi la Méduse (la plus terrible des Gorgones) en logo, version dorée, couleur associée à sa mode et à son univers. Méduse gardienne des temples Versace, son visage menaçant était aussi associé au motif de la grecque, une ligne à la géométrie brisée, qui entoure le logo et se retrouve en imprimés dans la mode.

Chaussures méduses

Autour de cette vision de la femme s’est bâti un empire de mode construit progressivement avec la multiplication de lignes bis: Istante, Versus, Versatile, Jeans... où toujours la séduction est demeurée en ligne de mire. De ce vêtement architecturé où la courbe est exacerbée est née une affaire de famille qui continue avec Donatella, la soeur, et le choix de stylistes sélectionnés pour leurs affinités avec une vision de la femme un peu datée des années 1990.

Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Helena Christensen posent derrière Donatella Versace à la fin du défilé printemps/été 2018 à Milan. | MiguelMedina / AFP

Si la vie de Versace fut flamboyante sur les podiums où il apparaissait entouré de top models, c’est sa vie privée un brin sulfureuse qui se termina tragiquement sur les marches d’une demeure de Miami... où les portes dorées reprennent les motifs de la Méduse (funeste) et une ornementation à la grecque.

Ce crime prête aujourd’hui sa trame à une série (American Crime Story) qui raconte ce fait divers qui a passionné les médias en raison de la notoriété de la victime.

Bande-annonce de American Crime Story Season 2: The Assassination of Gianni Versace