Donald Trump est encore moins populaire que Vladimir Poutine et Xi Jinping

Trump avait repris pour slogan de sa campagne présidentielle le principe du «America first» («L'Amérique d'abord»), écho à la sympathique tradition isolationniste américaine des années 1940. Il semblerait que le reste du monde le lui rende bien, au vu du nouveau sondage publié par Gallup sur le classement par cote de popularité de plusieurs chefs d'État mené dans 134 pays.

En chute libre

Alors que l'Allemagne a détrôné les États-Unis, qui tenaient la place de favori depuis plusieurs années, l'impopularité de Donald Trump vient d'être estimée à 43%. Une performance qui le place devant Vladimir Poutine (36%) et Xi Jinping (30%) en termes de détestation.

Par rapport à la fin du mandat d'Obama, le nouveau représentant des États-Unis aura donc perdu 18 points dans l'opinion internationale. Un précédent sondage du Pew Research Center avait déjà estimé que seulement 22% des habitants de 37 autres pays avaient confiance en Donald Trump et 49% s'y montraient favorable (contre 64% pour Obama dans les deux cas).

Trump peut pourtant se réjouir de quelques statistiques à la hausse. Sa récente décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État israélien lui a valu un franc soutien du pays, dont il a récolté 14% de suffrages positifs en plus par rapport à Obama, dont les relations avec Israël étaient plus tièdes. Avec la Biélorussie, la Macédoine et le Libéria, il s'agit du seul pays dont l'approbation excède les 10% supplémentaires.

En Russie, il a enregistré une hausse de 6%, résultat qui demeure tout relatif quand on sait que seulement 8% des Russes se montrent favorables à sa politique.

Le soutien à l'Amérique est resté plutôt stable sur le continent africain, avec une moyenne de 51% (Guinée et Togo en tête). Quartz estime néanmoins qu'une chute serait à attendre, depuis que Trump a qualifié avec sa finesse habituelle plusieurs nations africaines de «pays de merde».

Par revers, le pays où sa popularité a chuté le plus violemment est le Portugal, qui marque un recul de 51% (pour 12% de la population qui dit approuver la nouvelle présidence américaine), suivi de près par la Belgique (44%) et le Canada (40%).

Le continent américain a également largement désavoué les États-Unis, passant d'un avis favorable moyen qui atteignait les 49% en 2016, à 24% en 2017. En Europe, seulement 25% des citoyens ont un avis positif sur Trump.