Les légumineuses ont tout pour nous rendre heureux

Légumineuses par-ci, légumineuses par-là, légumineuses en tête de gondole de nos supermarchés, légumineuses recommandées par les politiques de santé publique, légumineuses aux vertus incomparables, légumineuses à déguster en salade, en ragoût, en tout ce qu'il vous plaira, légumineuses à moudre, légumineuses à absorber en intraveineuse... Les légumineuses sont partout.

C'est comme un raz-de-marée auquel on ne saurait échapper: des légumineuses tu boufferas, jusqu'à ce que ta panse en éclate. Moi-même, depuis que mon médecin, ma voisine, mon caissier de supérette, ma garagiste, mon vétérinaire, ma belle-mère –surtout ma belle-mère–, mon chat, la plupart des sites que je fréquente, la ministre de la Santé en personne, m'ont déclaré tous en cœur que les lé-gu-mi-neu-ses sont la réponse à toutes mes carences –physiques autant que mentales–, j'en bouffe par cargaisons entières.

Fantaisies gourmandes

Désormais quand j'ouvre mon placard à provisions, j'ai devant moi le grandiose spectacle de boîtes de conserve où dorment des haricots rouges, marron, verts, roses, tandis que reposent en leurs bocaux des pois chiches, des lentilles multicolores, des fèves, des pois cassés –tout le vaste opéra des légumineuses qui attendent sagement d'être cuisinées par mes soins.

Les légumineuses sont riches en protéines, les légumineuses sont bourrées de fibres, les légumineuses débordent de vitamines, de glucides, d'acides aminés, les légumineuses aident à maigrir, les légumineuses contribuent à faire baisser la tension artérielle, les légumineuses simplifient la vie des diabétiques, les légumineuses facilitent même la lecture de Proust et l'apprentissage de la peinture en acrylique; dites-moi de quels maux vous souffrez et je vous trouverai une légumineuse qui saura vous guérir.

Les légumineuses sont écolos, les légumineuses sont bio, les légumineuses, c'est même rigolo: avec leurs dégradés de couleurs, leurs teintes aux mille et un reflets, leurs formes allongées, ovales, rebondies, aplaties, elles sont comme des fantaisies gourmandes qui s'inviteraient dans votre cuisine et chasseraient la grisaille incrustée dans vos placards austères.

Sel de la terre

Surtout, les légumineuses ne coûtent pas un rond: même le plus pauvre des étudiants, la plus raide des retraitées, les plus démunis des chômeurs et des travailleuses précaires peuvent s'en mettre plein la panse pour quelques misérables euros.

Les légumineuses sont socialistes, les légumineuses sont communistes, les légumineuses sont bolchéviques, les légumineuses sont le sel de la terre, les légumineuses sont la richesse des pauvres, des damnés de la terre, des exclus du système qui, pour une fois, convoquent dans leurs gamelles les mêmes produits présents dans les assiettes dorées de la grande bourgeoisie.

L’avènement des légumineuses marque la fin de la lutte des classes et annonce l'aube de la nouvelle société, quand les humains se donneront tous la main pour que triomphent des lendemains de justice.

Invitation au voyage

Les légumineuses aiment à prendre des bains de minuit et passer des heures, les orteils en éventail, à tremper dans leur jus; les légumineuses apprécient quand on les marie à des tomates, à des oignons, à des carottes.

Les légumineuses sont faciles à vivre: elles se plaisent autant dans des salades composées que lorsqu'on les laisse cuire à feu doux à bord de ragoûts qui sentent bon les après-midis d'Orient, quand les maharadjahs et autres fakirs se reposent parmi l'indolence des parfums d'été.

Les légumineuses sont des poèmes qui regorgent de légendes tirées des Mille et Une Nuits; les légumineuses sont avant tout une invitation au voyage et à la rêverie quand elles tintinnabulent dans nos casseroles et au milieu de nos faitouts.

Coffres-forts bavards

Certes, diront quelques esprits chagrins –il en faut– les légumineuses, à trop en consommer, provoquent quand elles s'accumulent dans l'estomac des flatulences capables à elles seules de décaper le papier peint de la chambre à coucher.

Elles transforment les ventres les plus plats en des coffres-forts bavards qui quand ils explosent laissent entendre des symphonies si sonores, des opéras si tonitruants, des arias si extravagantes que les chats du voisinage préfèrent se pendre aux lampadaires que de continuer à subir pareil vacarme.

Les légumineuses sont valeureuses, les légumineuses sont péteuses, les légumineuses sont tempétueuses.

Les légumineuses sont le nouveau chant de la terre.

P.S: article sponsorisé par la Fédération Française des légumineuses, pois chiches et autres lentilles, en échange duquel l'auteur touchera autant de kilos de pois chiches que de like facebookiens récoltés.