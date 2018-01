Devoir de CM1 aux USA: citez trois aspects positifs de l'esclavage

Un prof de CM1 dans une école privée chrétienne du Wisconsin a voulu entraîner ses élèves à débattre en leur demandant d'examiner le pour et le contre... de l'esclavage. Pour leur devoir à la maison, les écoliers avaient reçu une fiche avec la consigne suivante:

«Donnez 3 raisons en faveur de l'esclavage et 3 contre. Faites des notes et écrivez des phrases complètes sur un papier séparé pour vous préparer à argumenter.»

Une mère afro-américaine n'a pas trop apprécié, et a partagé le devoir sur Facebook en demandant: «Je suis la seule à être choquée par ce devoir de mon fils de CM1?»

School homework asks kids to give 3 '"good" reasons for slavery: https://t.co/BcSLESxV60 pic.twitter.com/YWqOaaTKxB

Son fils de 9 ans a répondu qu'il n'y avait pas de «bonne raison» de pratiquer l'esclavage, et il a mentionné plusieurs aspects négatifs. Le proviseur a depuis envoyé une lettre d'excuse où il explique que l'enseignant n'avait pas bien décrit le devoir, qui a été annulé:

«Le but du devoir n'était pas de demander aux élèves d'argumenter en faveur de l'esclavage –un concept qui est contraire à nos valeurs et nos convictions sur l'égalité des personnes de toutes races.»

Selon la mère qui a signalé le devoir, le proviseur va introduire une formation en «diversité culturelle» et «compétence culturelle» pour le personnel afin que ce genre d'incident ne se reproduise pas.

Ce n'est pas la première fois qu'un devoir choquant est signalé aux États-Unis. En septembre 2017 en Caroline du Sud, une prof de CM2 a proposé cette «réflexion» à ses élèves:

Et en octobre 2017 dans l'État de Géorgie, un enseignant avait demandé à ses élèves de sixième d'imaginer une mascotte du parti nazi:

«C'est 1935 et on vous a chargé de créer une mascotte pour représenter le parti nazi [...] Pensez à tout ce que vous avez appris sur Hitler et le parti nazi. Vous créerez une illustration COLORÉE de la mascotte.»