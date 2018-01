MeeTwo, l'appli pour mieux gérer le stress des examens

«Il y a une sorte de stigmatisation autour du stress des examens». Dans le Guardian, un jeune étudiant témoigne du fait qu'il peut être difficile de gérer son anxiété avant des examens, et encore plus d'en parler.

Pour aider les adolescents dans ce cas, une quinzaine d'écoles britanniques dirigent depuis quelque temps leurs étudiants vers l'application MeeTwo. Sur ce média social, ils peuvent partager leurs problèmes et recevoir des réponses de leurs pairs.

La plate-forme ne semble pas avoir été conçue, au départ, pour gérer spécifiquement l'anxiété liée aux examens; elle veut simplement «aider les adolescents à parler des choses difficiles». Mais ses fonctionnalités conviennent parfaitement aux jeunes qui voudraient partager le stress qu'ils subissent à l'école. D'abord, elle est gratuite. Les posts, de 300 caractères maximum, sont anonymes. Tous sont relus et modérés par des experts «formés et expérimentés dans le conseil ou la psychothérapie», précise le Guardian. Si certains messages leur paraît particulièrement alarmants, les modérateurs peuvent prévenir des services d'urgence. Sinon, ils les mettent en ligne, et d'autres jeunes peuvent donner leurs avis, leurs conseils. C'est ça qui semble particulièrement plaire aux adolescents, qui ne veulent pas forcément parler à des adultes de leurs problèmes, comme témoigne Ralph, un utilisateur de l'application: