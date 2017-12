Pourquoi tous nos messages apparaissent dans des bulles rectangulaires aux angles arrondis?

Par SMS, sur Messenger ou sur Twitter, tous les messages apparaissent maintenant dans des bulles. Mais pas n'importe quelles bulles: elles ne sont pas rondes, mais rectangulaires. Et leurs angles sont arrondis. Pourquoi une telle forme, et ce quelle que soit la plate-forme d'échanges? Le New York Times a interrogé des experts du design.

Rien d'étonnant, tout d'abord, dans le fait que la BD ait influencé le choix de ces bulles. Dans les bandes dessinées, les bulles servent - la plupart du temps - d'outils de conversation. Souvent rondes, elles changent parfois de forme - par exemple pour signifier la colère d'un personnage.

Donner une forme de bulle à nos conversations virtuelles s'inscrit ainsi dans cette «lutte pour représenter un son dans un média muet», analyse le journal. Et en arrondissant les angles de ces bulles, le média s'assure de donner une «connotation plus douce, plus amicale aux messages». Un rectangle aux angles droits pourrait au contraire donner l'impression d'un «ton plus dur», remarque Debbie Millman, aux manettes d'un célèbre podcast sur le design. L'auteure estime qu'une forme plus avenante comme la bulle aux angles arrondis «prête moins à l'ambiguité», ce qui est «particulièrement utile dans la communication écrite, ajoute le journal, où le ton et le body language sont absents.» Ajoutez-y un émoji, et vore message ne prêtera plus jamais à confusion. Ou presque.