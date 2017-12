L'année 2017 vue par les gens pas tout à fait comme nous

Qu’est-ce qui a marqué 2017 pour les gens qui n’ont pas tout à fait la même appréhension du monde que le reste de la population?

Par exemple, pour les raéliens. Au cas où vous l’ayez oublié, il est bon de rappeler que le mouvement raélien est une «religion athée». Hein, bon, voilà. Cours express de raélien. Selon eux, on a mal traduit la Bible: il ne fallait pas comprendre «Dieu» mais «ceux qui viennent du ciel», qu’ils appellent en l'occurrence les Elohim –des extraterrestres qui ont créé scientifiquement l’ADN humain. Ils sont partis, mais quand on sera prêt et qu’on leur aura construit une ambassade, ils reviendront avec leurs messagers (Jésus, Bouddha, Moïse et Mahomet, ça va être une grosse teuf).

Nucléaire et impérialisme américain chez les raéliens

Autre chose importante à savoir: pour les raéliens, nous ne sommes pas en 2017 mais en 72aH, soit en 72 après Hiroshima, le 6 août 1945 étant la date d’entrée de l’humanité dans l’âge de la «révélation». Alors autant vous dire que l’escalade nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis, c’est un peu leur grande affaire. 72aH a donc été une année primordiale.

Selon les raéliens, tout ça, c’est la faute de l’impérialisme des États-Unis, de leurs armées implantées partout dans le monde et de leurs 10.000 bombes nucléaires. L’occasion pour Maitreya Raël de rappeler, dans un texte sobrement intitulé «Yankees, go home»:

«J’ai dit depuis longtemps grâce aux informations reçues des Elohim: il y a beaucoup de bombes atomiques à Okinawa (environ 100), ce qui fait de l’île un objectif prioritaire en cas de conflit avec la Chine et la Russie. Toutes les armes nucléaires à Okinawa doivent être renvoyées aux États-Unis, ainsi que toutes les troupes stationnées sur son territoire.»

J’ai oublié de vous préciser que les Elohim surveillent la Terre et notent tout ce qui s’y passe –y compris dans les services secrets– , avant d'en informer Raël. Ces informations ultra-secrètes sont recensées dans les Elohimleaks (non, je n’invente rien, de toute façon, ça serait largement au-dessus de mes capacités).

Le tout est d’un antisémitisme effrayant. Certes, nous sommes d’accord pour dire qu’il n’y a pas d’antisémitisme doux et rassurant. Disons qu’ici il ne s’agit pas d’allusions mais d’affirmations antisémites qui s’assument, du genre «les juifs contrôlent le monde et veulent tuer tous les goys».

Mais bref, revenons en 72aH. Les raéliens ne pouvaient pas rester inactifs face à la prolifération nucléaire. Ils ont donc pris une décision forte qui changera ou pas le cours du monde: ils ont écrit à Anne Hidalgo. Ils lui demandent de prendre ses responsabilités pour la paix dans le monde et d’user de son influence dans la lutte contre la future auto-extermination des humains.

Et figurez-vous qu’elle ne leur a pas répondu: «À ce jour, nous n’avons aucune réponse. C’est ce fait concret, qui concerne une ville hautement symbolique, que nous tenons à porter à votre connaissance.» Ah ça, pour faire des pistes cyclables, elle est là, la maire de Paris. Mais dès qu’il s’agit des armes nucléaires, Madame est aux abonnés absents.

Formidable Trump chez Solidarité et Progrès

Chez Solidarité et Progrès, le mouvement de Jacques Cheminade, on est super excité. L’année 2017 a été merveilleuse, elle est la preuve que le monde s’achemine vers un avenir radieux, grâce à des hommes comme Donald Trump et Vladimir Poutine. Il se pourrait même que Donald Trump ait lu le programme de Jacques Cheminade:

«L’actuelle décision de Donald Trump de définir à nouveau l’astre lunaire comme étape vers des contrées plus lointaines ouvre définitivement la voie à une nouvelle ère d’exploration du système solaire et, avec elle, une ère de paix et de développement mutuel dont l’espace sera à la fois le moteur et l’horizon.»

Et oui, parce que l’humain est naturellement bon et pacifique et qu’on va bientôt se tenir les mains pour faire des rondes sur la Lune.

L’avantage de lire les communiqués de presse de Solidarité et Progrès, c’est que ça nous sort vraiment de notre bulle. On y apprend ainsi que le monde se divise en deux camps. Le camp de la paix: Trump, Poutine, Assad, la Chine. Et le camp de la guerre: Google, le prince héritier saoudien, l’Europe.

Quid des accusations contre Donald Trump? Mais voyons, c’est un complot pour affaiblir ce président à la sagesse inébranlable:

«Prêts à tout pour remettre les États-Unis sur le sentier de la guerre et se débarrasser d’une présidence américaine décidément trop portée sur une détente avec la Russie et la Chine, les scénaristes de l’“enquête russe” ont réussi à obtenir vendredi l’inculpation de Michael Flynn, l’ancien conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump.»

Je… Non. Rien.

Quand on est aussi séduit par la Russie et la Chine, on a quand même un morceau sanguinolent de conscience qui fait s’interroger sur les droits de l’homme, non? Nan. Les droits de l’homme sont cités dans un communiqué, au sujet de la rencontre entre le président américain et le président philippin: «Le troupeau de journalistes est arrivé en retard, assaillant immédiatement les deux dirigeants de questions toutes faites sur les droits de l’homme.» Pfff… Quelle plaie, ces questions toutes faites sur le marronnier des droits humains! On va tous aller vivre dans une station spatiale internationale, qu’est-ce qu’on s’en fout des gouvernements autoritaires.

Complot franc-maçon pour la Fraternité Saint-Pie-X

Chez les zinzins de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X (société de prêtres catholiques traditionnalistes, et c’est pas peu de le dire), en 2017, on ne s’est toujours pas remis de l’élection du pape François. C’était en 2013 quand même. Mais non. Et pour cause: la Fraternité pense que le pape François est un franc-maçon infiltré dans la hiérarchie ecclésiastique (d’ailleurs, il a été membre honoraire du Rotary Club argentin) (ne me demandez pas le lien, je ne suis là que pour vous retranscrire les informations).

Le complot des francs-maçons visant à affaiblir l’Église catholique ne date pas d’hier, ni même de 2013. J’ai ainsi appris dans le «journal» de la Fraternité que «ne pouvant détruire l'Église catholique, la maçonnerie, tout comme le protestantisme dont elle est la fille fidèle, a résolu de l'infiltrer afin d'user de sa structure et de ses rouages pour “bâtir” un monde selon ses idéaux progressistes».

Il est donc clair pour la FSSPX (je me permets cet acronyme dans un souci d’efficacité, et aussi parce que ça m’amuse) que la maçonnerie a atteint son but. Les temples occultes ont conquis l’échelon le plus élevé de l’Église.

Et pourquoi c’est grave?, vous demandez-vous peut-être avec une émouvante naïveté. Parce qu’ils pervertissent la religion en remplaçant la trinité divine par la trilogie révolutionnaire liberté-égalité-fraternité (quelle horreur), qu’ils mettent de côté le Christ pour laisser la place à l’Homme (enfer). Vous l’aurez compris: ils sont pervertis par les «Lumières». Sachez même que «des valeurs humanistes et progressistes ont été échafaudées dans les loges souterraines». Quel horrible complot visant à améliorer la vie terrestre des humains!

Religion luciférienne au Conseil national de transition

En terme de complot, il y a en a d’autres qui se posent là. Le Conseil national de transition. On est au-delà de la zinzinerie. Je vais donc avoir besoin de toute votre concentration tant cette théorie du complot ressemble à un gros nœud dans les cheveux. Pour le CNT, avec l’état d’urgence, on a basculé en dictature. Le 14 juillet 2015, ils voulaient prendre le contrôle des bâtiments du pouvoir (Élysée, Assemblée, Matignon, etc.), mais finalement, ils se sont retrouvés à Gare du Nord.

2017 n’a pas été une année qui les a rassurés. L’élection d’Emmanuel Macron + le vote de la loi anti-terroriste = franc-maçonnerie au pouvoir et développement de la religion luciférienne (qu’est-ce? Aucune idée. Mais remarquons qu’il y a un gros retour de hype des francs-maçons). Et ça ne va pas s’arranger parce que d’après eux, Macron veut légaliser la pédophilie. La preuve? Bah la vaccination obligatoire, qui va empêcher les enfants «d’atteindre un niveau intellectuel normal».

La suite est connue, hein: évidemment, ce sont «des lois qui préludent à celles qui serviront à implanter toute la population. Implants RFID qui sont déjà offerts dans de nombreuses maternités. Son rôle est d’achever la France en vendant ses entreprises et ses institutions aux Américains».

Certains seront sans doute déçus de ne pas trouver l’Église de scientologie dans ce recensement. Mais en 2017, les scientologues se sont concentrés sur leur lutte habituelle contre les deux pire fléaux qui déciment l’humanité: les drogues et les psys.

En bref, cette plongée chez les gens qui ne perçoivent pas le monde de la même manière que la majorité des autres (autrement dit les GQNPPLMDLMMQLMDA) serait vraiment drôle si elle ne disait pas quelque chose de l’état actuel des peurs de la société française. En tout cas, une chose est certaine: ils sont tous d’accord pour dire que les francs-maçons dirigent le monde.