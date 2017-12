Le retour au passeport bleu est le symbole de la Grande Bretagne post Brexit, mais la couleur avait été imposée de l'étranger

Victoire ! Les partisans du Brexit ont obtenu gain de cause : dès 2019, les passeports britanniques redeviendront bleu marine, comme ils l’étaient avant l’entrée du pays dans l’Union Européenne. Tout un symbole pour les partisans de la souveraineté nationale. Sauf que comme l’explique The Guardian, la couleur avait elle aussi été imposée par une entité internationale.

There is no EU legislation dictating passport colour. The UK could have had any passport colour it wanted and stay in the EU https://t.co/bkQX0T0F2Q