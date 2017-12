Une intelligence artificielle tente d’écrire des chants de Noël (et les résultats sont désastreux)

Comment ça, ce chant de Noël ne vous dit rien ? C’est normal, celui-ci a été écrit par une intelligence artificielle, développée par la scientifique Janelle Shane, basée dans l’État du Colorado aux États-Unis.

La chercheuse a créé un réseau neuronal (une sorte d’algorithme basé sur le machine learning) explique Mashable, puis lui a donné accès à une liste des 240 meilleurs chants de Noël, sélectionné par The Times of London. Résultat ? Janelle Shane explique sur son blog, qu’en premier lieu, l’IA a commencé à générer des mots qui ne voulaient rien dire :

Mais le temps passant, l’algorithme a réussi à comparer ses propres règles de grammaires avec celles des chansons. C’est là, explique Inquisitr, que le réseau neuronal a compris que chaque strophe devait commencer par une majuscule et qu’il fallait passer à la ligne pour écrire la suivante. Les essais suivants n’ont pas été une totale réussite, mais le programme a tout de même fini par réussir à composer des chansons qui ressemblent fortement à des chants de Noël. Petite sélection :

«Avec un cœur de renne

Mais plus un étranger.

Bébé Santa, et le Danseur, et Curry en bas»