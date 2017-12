Un gel contraceptif pour hommes est à l'étude et ne présente que des avantages

Messieurs, si vous n'avez pas été séduits par l'article de Jean-Marc Proust sur la vasectomie, une alternative moins engageante s'offre à vous: le gel contraceptif.

Des chercheurs américains se penchent en effet sur l'élaboration d'une nouvelle méthode de contraception exclusivement masculine: une pommade que vous appliquerez sur votre corps –comme une vulgaire crème hydratante– et que empêchera la production de spermatozoïdes.

On vous voit venir: «Non, pas besoin de l'étaler sur c****s», ironise Metro.co. Il vous faudra simplement faire pénétrer le gel sur vos bras et vos épaules. Une fois absorbée par votre peau, la substance atteindra votre système sanguin et diffusera deux hormones de synthèse, la testostérone et de la progestine. Ces dernières empêcheront vos testicules de produire une quantité normale de spermatozoïdes pour une durée de 72 heures environ. Et ce, avec l'équivalent d'une cuillère à café de crème seulement qui, assure le site Technology Review, sèche en une minute chrono. Une solution qui serait garantie sans effets secondaires indésirables.

Encore en phase d'expérimentation

Les tests cliniques officiels débuteront en avril prochain... et pourraient s'étendre sur quatre ans. Pour s'assurer de l'efficacité du gel contraceptif et de sa sûreté, 400 couples prendront part aux expérimentations. Les hommes devront appliquer le produit au quotidien; leurs partenaires auront elles-aussi recours à un moyen de contraception.

À LIRE AUSSI Comment arrêter la pilule en toute sécurité

Les chercheurs analyseront ensuite les prélèvements de sperme jusqu'à ce que ces derniers contiennent moins d'un million de spermatozoïdes par millilitre –soit une quantité suffisamment basse pour éviter une grossesse. Lorsque ce niveau sera atteint, les femmes arrêteront de prendre leur contraceptif. Les couples en question n'auront alors recours qu'au gel pendant un an. Cette nouvelle méthode a toutefois déjà fait ses preuves lors d'une première étude expérimentale de six mois, menée en 2012.