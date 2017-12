«I Am Not a Witch», bel enchantement

Une seule chose est sûre: la petite fille du nom de Shula est une sorcière. Mais qu’est-ce qu’une sorcière? Une femme dotée de pouvoirs surnaturels, ou celle que d’autres veulent croire telle et qui n’a d’autre choix que de s’y conformer? Une personne atteinte de troubles que son entourage ne sait pas nommer autrement? Un bouc émissaire d’une communauté pour tenter d’évacuer ses problèmes? Une curiosité folklorique?

Tout le film se déploie sur l’incertitude sans fin de cette question. Où cela se passe-t-il? Voilà une autre question, à laquelle la réponse n’est pas plus simple. Le film se passe en Zambie (au sud du Congo, entre l’Angola et le Mozambique, un pays un peu plus grand que la France). Il se passe en Afrique.

Il se passe dans un monde de représentations, défini par les croyances et les peurs, les manipulations et les stratégies (ecclésiales, politiques, économiques) –donc partout, ici aussi. Une seule certitude, le premier long métrage de la réalisatrice Rungano Nyoni est très beau.

Du côté des femmes

L’élégance des plans est d’abord un peu suspecte. Entre images «documentaires» léchées et stylisation dont les spectateurs européens n’ont aucun moyen de savoir ce qu’elle emprunte à des rituels existants ou à une théâtralisation voulue, le regard hésite, rechigne à se laisser séduire.

Tant mieux. C’est une dimension de cette aventure où divers pouvoirs, dont aussi celui des vieilles femmes stigmatisées mais organisées en communauté, ou une gamine quasi mutique, ont leur «puissance d’agir».

L’impressionnante présence, à l’image, de cette petite fille (Margaret Mulubwa) et des figures féminines désignées comme sorcières, y contribue fortement.

Vous ne croyez pas aux sorcières? Vous avez tort (lisez Jeanne Favret-Saada et Isabelle Stengers). Vous croyez aux sorcières? Pas sûr que vous ayez raison. En Occident au XXIe siècle, les sorcières ont plutôt bonne presse. En Afrique aujourd’hui, on tue des femmes accusées de sorcellerie. Attendez avant de répondre.

Attendez d’avoir accompagné le parcours de Shula, des femmes attachées avec de longs rubans blancs pour ne pas qu’elles prennent leur envol (et assignées à un épuisant travail dans les champs), de la femme flic qui doit trancher entre d’irréconciliables et incommensurables références –la loi, le pouvoir des riches, la croyance des anciens, la volonté populaire.

Entre réalisme et folie

C’est ce cheminement incertain et troublant que construit la jeune cinéaste zambienne. Son film circule entre chronique ethnographie et conte magique, pamphlet politique consacré à la société dont elle est issue (et à celles qui, sur ce continent, lui ressemblent), et interrogation bien plus vaste.

On peut –on doit– être dérouté par cet assemblage fluide de folie et de réalisme, ce camion orange comme aurait pu le rêver Fellini, sur lequel les sorcières sont véhiculées, et les manigances on ne peut plus vraisemblables d’un politicien local.

La violence et l’alcool, la télévision et les cultures traditionnelles (les croyances, les pratiques, les plantations) sont de la partie, mais aussi des enchantements multiples. Certains, assurément, sont ceux du cinéma. D’autres…