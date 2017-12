Macron, féminisme, Despacito... L'année 2017 en graphiques

Donald Trump est entré en fonction le 20 janvier et a passé une bonne partie de son temps à nous gratifier de tweets ubuesques. Sur le plan politique, on retiendra par contre son incapacité à faire adopter les réformes qu’il avait promises.

Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises et les administrations publiques sont tenues de réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, sous peine d'une amende allant jusqu'à 1.500 euros. En juillet 2017, le CSA a sanctionné la chaîne C8 d'une amende de 3 millions d'euros pour un canular homophobe dans l'émission Touche pas à mon poste, de Cyril Hanouna. Efficacité limitée pour les deux mesures.

Où est passé François Bayrou ?

"Un péril mortel." C'est ainsi que l'Académie française a qualifié l'usage de l'écriture inclusive, qui a émergé dans les débats et les écrits (notamment sur Slate) cette année. Un comble pour des Immortels.

C'était LE tube de l'été et son air entêtant nous a presque fait oublier la présidentielle, Insoumis et macronistes inclus.

Quand tu es plus has-been qu'une vignette auto... Dur.

Il a balayé l'échiquier politique traditionnel en étant de droite et en même de gauche, mais pas centriste et quand même plus de droite. Emmanuel Macron termine l'année avec 35% d'opinions favorables, selon un sondage YouGov, mais une majorité de Français (50%, -5) porte toujours un jugement défavorable sur son action et 15% ne se prononcent pas

Le bitcoin a vu sa valeur multipliée par 20 en 2017, passant de moins de 1.000 dollars en début d'année à 19.666 dollars sur Bitstamp et plus de 20.000 dollars sur d'autres platesformes d'échange. Petit joueur face au féminisme.