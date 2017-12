Refusez la routine ! Avec Leboncoin, nous vous proposons cinq idées de vacances insolites, à deux, entre amis, en solo. Histoire de regarder une série en pyjama…mais dans un lieu qui soit à mille lieues des murs jaunes de votre salon.

Mener la vie de château

La vie de château… Vous en rêvez, vivez-la pour quelques jours ! Immortalisez-vous aux côtés du rideau pourpre et or d’un lit à baldaquin, faites des clins d’oeil aux portraits des ancêtres accrochés sur les murs pierreux, mangez dans votre troisième salon… En un mot, mettez-vous dans la peau d’un châtelain sans pont-levis à réparer et autres remparts à rebâtir.

Vous pourrez ainsi, avec Leboncoin, dormir dans des sites classés monuments historiques ou perché au sommet de la tourelle d’une maison de maître. Bon à savoir : certains de ces sites proposent des jacuzzis ou des piscines chauffées. Une façon agréable d’allier tradition et modernité !

Prendre le large

Avez-vous déjà pensé à vivre des vacances non pas les pieds dans l’eau, mais au fil de l’eau ? Avec Leboncoin vous avez la possibilité de passer la nuit sur une péniche ou de louer une cabine de bâteau. Comme à Strasbourg, par exemple, pour 100 euros la nuit. Une autre façon de découvrir une ville, à condition d’avoir le pied marin!

Et, si vous vous sentez l’âme d’un explorateur (et que vous êtes en possession d’un permis bateau), pourquoi ne pas louer un voilier pour les vacances? Il est temps de prendre le large.

Adopter le Glamping

Rien n’est plus tendance depuis quelques années que d’associer le glamour au camping. Ce qui nous donne le « glamping », un concept aussi Instagrammable qu’alléchant. Sur Leboncoin, de nombreuses annonces labellisent ainsi leurs offres de camping chic et souvent axées sur le respect de l’environnement.

Pensez à une tente équipée de vrais lits douillets et d’un poêle à bois, le tout dans une ferme bio, à deux pas des animaux. Ou encore, des lodges sahariens attenant à des terrasses en bois brut au coeur de la Drôme provençale… En yourte, en tente ou en roulotte, essayer le glamping c’est l’adopter !

Grimper au septième ciel

Dormir haut perché, cela ne vous impressionne pas ? Les professionnels et particuliers proposent régulièrement de passer quelques nuits à la cime des arbres, dans une cabane. Une fois installé à plus de cinq mètres de hauteur et bercé par le chant des oiseaux, le dépaysement est plus que garanti. Et si les échelles ne vous emballent pas, vous pourrez également admirer les étoiles depuis une tente Inuit, au coeur des Pyrénées.

Se déconnecter

Cela devient un véritable sujet de société. L’hyperconnexion et la sollicitation permanente via les écrans sont une source d’angoisse et de déconcentration. Et si vous appreniez à vivre de nouveau au présent, les yeux fixés sur les paysages sauvages plutôt que sur votre smartphone ?

Sur Leboncoin vous pouvez trouver des locations dans des endroits reculés et champêtres, où un de vos objectifs peut être de couper la wifi pour profiter du grand air. Et scrutez bien les annonces, des stages de yoga ou des retraites de méditations sont parfois proposés directement sur la plateforme.