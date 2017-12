Une entreprise chinoise utilise la reconnaissance faciale pour vendre ses poulets

Il y a quelques semaines, la Chine utilisait sa technologie de reconnaissance faciale pour interpeller un journaliste de la BBC. Comme il n'y avait pas de raison de limiter l'affaire aux humains, c'est désormais aux minois de poulets que la compagnie d'assurance ZhongAn Online cherche à étendre la reconnaissance faciale.

Le but est de permettre aux consommateurs de suivre, un peu comme s'il s'agissait de leur voiture Uber, le parcours du poulet qu'ils auront réservé dans une ferme d'agriculture «biologique». Les aventures de la volaille sont retransmises en direct par GPS, grâce à un petit bracelet électronique fixé sur sa patte dès sa naissance. Le consommateur devrait également pouvoir utiliser une technique de reconnaissance faciale s'il a du mal à reconnaître son poulet sur le moniteur relié à la ferme, ou sur les étals des marchés.

Un gadget pour citadins en manque de purin

À rebours peut-être du moteur de recherche alternatif DuckDuckGo, le projet s'intitule «GoGo Chicken» et il est destiné, selon l'expression heureuse de Quartz, à ces «citadins snobinards» soucieux de leur santé, qui se piquent de suivre à la trace le cycle de vie de leur nourriture, s'imaginant ainsi plus proches d'un système alimentaire le plus souvent hors vue sinon hors sol.

Depuis le lancement du projet en juin, 100.000 poulets ont reçu leur bracelet GPS; la firme a prévu d'en inclure 23 millions à sa chaîne de blocs d'ici trois ans. Elle a reçu à cet effet un soutien financier de la part du gouvernement local de la province de Anhui, mais aussi de prêteurs et d'assurances misant sur l'agriculture biologique.

Quand l'espérance de vie d'un poulet moyen élevé en batterie ne dépasse pas les 45 jours, celle des poulets connectés oscille entre trois et quatre mois.

«Quand vous faites les courses et que vous voyez un poulet, vous pouvez tout simplement regarder l'application de votre smartphone pour savoir son lieu de naissance, ce qu'il a mangé et combien de pas il a fait pendant sa vie», explique Chen Wei, le directeur général de la branche ZhongAn Tech.

Bientôt le tour des poissons?

Ces poulets connectés apparaissent comme un produit d'avenir, alors que le thème de l'hygiène alimentaire semble reprendre du poids en Chine, notamment aux yeux de la classe moyenne. Chen Wei va jusqu'à envisager des formes de «tourisme fermier» pour jeunes urbains en manque de nourriture locale, rapporte le South China Morning Post.

La reconnaissance faciale d'animaux, cette fois-ci domestiques, avait déjà été utilisée par Google pour les distinguer des humains sur les photos. L'entreprise chinoise réfléchit aujourd'hui à une façon de l'utiliser pour les élevages de poissons.