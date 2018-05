Le vapotage et le cannabis sont plus populaires que la cigarette chez les adolescents américains

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Institut national sur l'abus de drogues

Aux États-Unis, les jeunes délaissent de plus en plus la cigarette. C'est ce que montre la nouvelle édition de l'étude Monitoring the Future, pilotée par l'Institut national sur l'abus de drogues. Depuis 1975, cette grande enquête mesure et analyse la consommation de drogues chez les jeunes de niveaux équivalents à la 4e, à la Seconde et à la Terminale. Cette année, seulement 4,2% des élèves dans leur dernière année de lycée fumaient du tabac au quotidien; ils étaient 24,6% en 1997, année où la cigarette était la plus populaire.

Beaucoup de ces jeunes se tournent en revanche vers le vapotage. En 2017, 28,2% d'entre eux l'avaient testé. Et nombreux sont ceux qui utilisent ce nouvel outil pour goûter au cannabis. Interrogés sur le contenu de leur vapoteuse la dernière fois qu'ils l'ont sortie, 11,1% des élèves de Terminale reconnaissent y avoir mis de la marijuana ou du haschish. Plus de la moitié en revanche affirment avoir vapoté «juste des arômes», et 32,8% de la nicotine.

Le cannabis est donc bien plus populaire qu'il y a quelques années, dépassant le tabac notamment chez les fumeurs réguliers de Terminale; ils sont 6% à fumer de l'herbe tous les jours, contre 4,2% à préférer la cigarette. On ne connaît en revanche pas les chiffres sur les vapoteurs quotidiens.

Si ces résultats sont encourageants au regard de la baisse de la consommation de cigarettes (et de la plupart des drogues opiacées par ailleurs), la hausse de la popularité du cannabis et de la vapoteuse inquiètent les spécialistes. Interrogé par le New York Times, le vice-directeur de l'institut en charge de ce sondage, le Docteur Compton, reste prudent:

«Nous ne connaissons pas encore les effets du vapotage sur la santé. [...] Nos inquiétudes portent sur la manière dont celui-ci peut devenir un nouvel outil offrant [aux jeunes] de nouvelles façons de s'exposer à la nicotine et à la marijuana.»

Même s'il est en effet difficile de discerner le vrai du faux dans les études sur le vapotage, celui-ci est tout de même perçu par certains experts comme «une alternative plus saine aux cigarettes traditionnelles, parce qu'il n'inclut pas les susbstances cancérigènes engendrées par la combustion du tabac», rappelle le New York Times.